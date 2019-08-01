Футбол
«Манчестер Сити» получил официальное предложение от «Баварии» по СанеЕвро-футбол.ру вчера в 09:02
"Бавария" продолжает предпринимать попытки по приобретению флангового нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане. Как информирует Bild, немецкая команда сделала официальное предложение по трансферу 23-летнего футболиста.
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«Бавария» опровергла информацию о решении Сане присоединиться к немецкому клубу
Советский спортвчера в 14:44
«Манчестер Сити» хочет получить за Сане почти вдвое больше, чем предлагает «Бавария»
Евро-футбол.рувчера в 16:13
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Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Медведев прилетел на курильский остров Итуруп
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Происшествия
Во Владикавказе в цехе по обработке шерсти до пожара произошел взрыв
Взрыв газа произошёл в цехе по обработке шерсти во Владикавказе, где сейчас тушат пожар, три человека пострадали, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:07
Кино
Актер Ефремов в стихах обратился к главе МВД
Артист Михаил Ефремов в стихах обратился к главе Министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой освободить задержанного коллегу московского театра «Современник» Дмитрия Смолева.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
Президент США Дональд Трамп произнес речь в Вирджинии, не обращая внимание на жука, который ползал по его волосам.
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Происшествия
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Обновлено в 01:44
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 августа проведет перерасчет пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Об этом говорится на сайте ПФР.
Обновлено 31 июля в 20:50
Политика
В СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей, сообщает RT.
Обновлено в 02:00
Футбол
Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»
В прошлом сезоне Алвес выступал за французский "ПСЖ", с которым дважды становился чемпионом Франции и по разу выиграл Кубок страны и Кубок французской лиги.
Обновлено в 01:57
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Рита Дакота возобновила отношения с чемпионом мира по тайскому боксу
Как сообщил портал Super, уже несколько недель Рита встречается с чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Кличко сравнил себя с «английской королевой»
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил себя с «английской королевой», заявив, что не имеет исполнительной власти в своем городе.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Политика
После развала ДРСМД надо продлить СНВ-3, считает эксперт
После выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон и Москва должны искать варианты сохранения стратегического баланса и разрабатывать новый механизм, считает старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Фрэнк Роуз.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Военные вертолеты начали тушить лесные пожары в Сибири
При перелете из пунктов постоянной дислокации летчики армейской авиации преодолели расстояние от 0,8 до 2,5 км. В Красноярском крае создана авиационная группировка Минобороны России по тушению лесных пожаров.
Обновлено в 02:02
Здоровье
Онкология притормозила на нацпроекте
В РФ снижаются темпы прироста заболеваемости раком По данным Минздрава, по итогам 2018 года в России выявлено 625 тыс. новых случаев онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на юго-западе Москвы
Пожар произошел утром в пятницу в многоэтажном жилом доме на улице Академика Анохина на юго-западе Москвы, один человек погиб.
Обновлено в 01:52
Общество
День десантника отметят в Вооруженных силах России
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Космос
Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок
Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено 31 июля в 15:30
Армия и оружие
Минобороны сообщило о тестировании спутника-инспектора
Российский спутник-инспектор провел орбитальное обслуживание военного спутника-регистратора. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:30
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено вчера в 00:28
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Кино
В Оренбуржье пройдёт XII кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард»
Торжественную церемонию открытия кинофестиваля 23 августа в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» проведут две звёздные пары: Егор Бероев и Ксения Алфёрова; Денис Косяков и Мария Горбань.
Обновлено в 00:10
Общество
Названы российские регионы с наибольшим числом абортов
Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.
Обновлено вчера в 23:56
Авто
Эксперты сравнили турбированный и атмосферный моторы
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40