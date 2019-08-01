Футбол

«Манчестер Сити» получил официальное предложение от «Баварии» по СанеЕвро-футбол.ру вчера в 09:02

"Бавария" продолжает предпринимать попытки по приобретению флангового нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане. Как информирует Bild, немецкая команда сделала официальное предложение по трансферу 23-летнего футболиста.
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