"Бавария" продолжает предпринимать попытки по приобретению флангового нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане. Как информирует Bild, немецкая команда сделала официальное предложение по трансферу 23-летнего футболиста.

«Манчестер Сити» получил официальное предложение от «Баварии» по Сане

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