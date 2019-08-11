Футбол

«Манчестер Сити» показал эффектный приём ЗинченкоЕвро-футбол.ру 10:08

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На ролике показано, как защитник команды Александр Зинченко эффектно принял мяч, пущенный верхом на длинное расстояние. Александр Зинченко перешёл в "Манчестер Сити" в 2016 году.
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«Как вам такая обработка?» «Манчестер Сити» показал эффектный прием мяча от Зинченко

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Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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