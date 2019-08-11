Футбол
«Манчестер Сити» показал эффектный приём ЗинченкоЕвро-футбол.ру 10:08
На ролике показано, как защитник команды Александр Зинченко эффектно принял мяч, пущенный верхом на длинное расстояние. Александр Зинченко перешёл в "Манчестер Сити" в 2016 году.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Происшествия
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Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления
Обновлено в 09:12
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ФБР расследует обстоятельства смерти миллиардера Эпштейна
Ранее АВС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в федеральной тюрьме в Нижнем Манхэттене скончался миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Во Флориде задержан угрожавший устроить стрельбу в магазине Walmart
Подозреваемый угрожал устроить стрельбу в супермаркете сети Walmart.
Обновлено в 11:20
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
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Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
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Политика
На Украине просят Зеленского сделать доллар национальной валютой
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Обновлено вчера в 07:34
Общество
Почти 50 тысяч человек пришли на митинг в Москве
Со сцены на проспекте Сахарова прозвучали требования свободных и честных выборов.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
В российских колледжах исчезнут почти сто специальностей
В следующем году из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования могут исчезнуть почти сто позиций.
Обновлено в 04:34
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
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Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском достигло 30
В результате двух серий взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае пострадали 30 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 04:31
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Общество
Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге
Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".
Обновлено в 09:56
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
В Испании автомобиль врезался в террасу бара
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Полиция Жироны проводит по данному факту расследование.
Обновлено в 07:39
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
Обновлено в 10:40
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей РФ
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Общество
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
"Оззи действительно генетический мутант". - написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
Обновлено в 11:52