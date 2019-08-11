Футбол
«Манчестер Сити» показал эффектный приём ЗинченкоЕвро-футбол.ру 10:08
На ролике показано, как защитник команды Александр Зинченко эффектно принял мяч, пущенный верхом на длинное расстояние. Александр Зинченко перешёл в "Манчестер Сити" в 2016 году.
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Общество
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
Обновлено в 12:34
Здоровье
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В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, не дождавшись заключения врачей.
Обновлено в 13:19
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35
Единоборства
Терновой стал третьим на чемпионате Европы в прыжках в воду с вышки
Российский спорстмен Руслан Терновой занял третье место в прыжках с вышки на завершившемся чемпионате Европы по прыжкам в воду.
Обновлено в 12:53
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Ленинградская армия ВВС и ПВО приняла участие в обучении на полевом лагерном сборе
Свыше 1200 военнослужащих войск РХБ защиты ЗВО и Ленинградской армии ВВС и ПВО вышли на полевые лагерные сборы на полигоне Постоялые дворы.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Политика
Нетаньяху впервые за 20 лет прилетит в Киев
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в рамках рабочего визита в Киев проведёт встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и почтит память погибших от рук нацистов в годы ВОВ.
Обновлено в 12:03
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Авто
Lamborghini Aventador SV и Huracan Performante сразились на прямой
Два суперкара компании Lamborghini — желтый Aventador SV и фиолетовый Huracan Performante — вышли на прямой друг против друга.
Обновлено в 12:20
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил супругу Юлию Проскурякову с днем рождения
В социальной сети Instagram Игорь Николаев поздравил свою супругу Юлию Проскурякову с днем рождения.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
В ДНР уничтожили украинский беспилотник с гранатой
Обновлено в 10:29
Здоровье
Доктор Мясников назвал 5 способов сохранить суставы здоровыми
Российский врач Александр Мясников назвал пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено в 12:55
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ
"Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги.
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Армия и оружие
В НАТО отказали Украине в поставках оружия
Обновлено в 05:54
Политика
В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета
Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Стоявшие в очереди за бургерами устроили перестрелку в Петербурге
Стоявшие в очереди за бургерами устроили перестрелку в Петербурге Участники конфликта схвачены полицией.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
В российских городах проходят торжества по случаю религиозного праздника Курбан-байрам.
Обновлено в 12:06
Наука
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
"Оззи действительно генетический мутант", — написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
Обновлено в 11:52
Футбол
Футболист ЦСКА Сигурдссон получил травму в матче с «Сочи»
В первом тайме матча ЦСКА — «Сочи» исландский полузащитник армейцев Арнор Сигурдссон получил травму и не сумел продолжить игру.
Обновлено в 12:45