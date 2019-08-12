Футбол

«Манчестер Сити» показал эффектный прием мяча от ЗинченкоГазета.Ru вчера в 22:50

Украинский защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко показал эффектный прием во время тренировке в стане манкунианцев. Видео того, как футболист управляется с мячом, попало в твиттер английской команды.
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«Манчестер Сити» показал эффектный прием мяча от Зинченко

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«Как вам такая обработка?» «Манчестер Сити» показал эффектный прием мяча от Зинченко

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Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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