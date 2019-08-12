Футбол
«Манчестер Сити» показал эффектный прием мяча от ЗинченкоГазета.Ru вчера в 22:50
Украинский защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко показал эффектный прием во время тренировке в стане манкунианцев. Видео того, как футболист управляется с мячом, попало в твиттер английской команды.
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«Как вам такая обработка?» «Манчестер Сити» показал эффектный прием мяча от Зинченко
Sport24.ruвчера в 10:36
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