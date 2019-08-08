Футбол

«Манчестер Сити» подтвердил серьезную травму СанеСоветский спорт вчера в 14:02

Хавбек Манчестер Сити Лерой Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена. На следующей неделе он перенесет операцию. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
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