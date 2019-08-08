Футбол
«Манчестер Сити» подтвердил травму ЗанеГазета.Ru вчера в 13:48
Лерой Зане получил серьезную травму в матче за Суперкубок Англии, сообщает официальный сайт английского "Манчестер Сити".
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Хасан Салихамиджич: «Сане – игрок „Ман Сити“. Желаем ему скорейшего выздоровления»
Sports.ruвчера в 15:58
Сане будет сделана операция в связи с травмой передней крестообразной связки колена
Sport24.ruвчера в 12:23
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
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Диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о том, какие сыры являются опасными для здоровья человека.
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Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
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Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
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Сотни писателей, журналистов и деятелей искусства требуют прекратить уголовное дело о так называемых «массовых беспорядках» на акции за честные выборы в Москве.
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Загадочная болезнь превратила тело молодого индийца в шар
Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров, пишет Daily Mail.
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Минсельхоз России выступил против запрета уничтожать санкционные продукты, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо замглавы ведомства Оксаны Лут.
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В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
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9 августа 1999 года, президент Борис Ельцин в специальном обращении к гражданам заявил о назначении секретаря Совета безопасности и директора ФСБ Владимира Путина исполняющим обязанности председателя правительства России.
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Происшествия
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
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Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»
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Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей
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Ещё одному активисту предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках 27 июля
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В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
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35-летний Алессандро Матераццо несколько раз приходил на проект «ДОМ-2», пытаясь не только построить любовь, но и сделать карьеру на телевидении.
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Обыски в офисе ФБК продолжаются
Обыски проходят в рамках уголовного дела против ФБК об отмывании 1 млрд рублей.
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Ученые выяснили, какую группу крови «предпочитают» комары
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета провели исследование, которое показало, людей с какой группой крови предпочитают кусать комары.
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Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на рынке хлеба в России
В министерстве добавили, что рост цен на хлеб по отдельным позициям находится на уровне ниже инфляции по сравнению с данными прошлого года, а по другим в некоторой степени его превышает.
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Жители Архангельска скупили весь йод после взрыва на военном полигоне
Спрос на йодосодержащие препараты резко вырос в аптеках Архангельска после сообщений о взрыве на военном полигоне в районе населенного пункта Нёнокса.
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Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство
Как сообщало ИА REGNUM, Украина запретила полеты российских самолетов над своей территорией в конце 2015 года.
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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон якобы посылает иранской стороне «смешанные сигналы» от имени Вашингтона.
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Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.
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