Футбол

«Манчестер Сити» подтвердил травму ЗанеГазета.Ru вчера в 13:48

Лерой Зане получил серьезную травму в матче за Суперкубок Англии, сообщает официальный сайт английского "Манчестер Сити".
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Немецкий футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии. Молодой игрок года в Англии.
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