Футбол

«Манчестер Сити» подтвердил серьезную травму СанеСоветский спорт 14:02

Хавбек Манчестер Сити Лерой Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена. На следующей неделе он перенесет операцию. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
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Сане будет сделана операция в связи с травмой передней крестообразной связки колена

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