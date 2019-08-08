Футбол
«Манчестер Сити» подтвердил серьезную травму СанеСоветский спорт 14:02
Хавбек Манчестер Сити Лерой Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена. На следующей неделе он перенесет операцию. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:20, Ашберн
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Общество
ВЦИОМ: россияне за последние пять лет стали читать больше
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что россияне за последние пять лет стали больше читать.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
При обстреле района авиабазы Хмеймим погибли два сирийца
«По данным сирийских органов безопасности, в результате обстрела террористов погибли два местных жителя, ещё четыре человека получили ранения», — говорится в сообщении министерства.
Обновлено в 11:49
Политика
Зеленский пообещал провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уже в этом году провести в стране земельную реформу.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека
Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 12:28
Авто
Maserati готовит лимитированную серию Levante и Quattroporte
Итальянский производитель дорогих авто выпустит лимитированные версии своих моделей Maserati Levante и Quattroporte.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Футбол
Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2.
Обновлено в 14:53
Экономика
Всероссийский День льняного поля примет Тверская область
Мероприятия в рамках Всероссийского Дня льняного поля-2019 пройдут в Тверской области 8 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено вчера в 16:11
Общество
Шестилапый щенок лабрадора появился на свет в Великобритании
Шестилапый щенок появился на свет в семье медицинской сестры Лорен Сэлмон в городе Кент в Великобритании, лабрадор родился на восьмой неделе.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Полиция разыскивает хулигана, избившего кондуктора в Санкт-Петербурге
Очередной случай нападения был зарегистрирован на днях в Калининском районе.
Обновлено в 12:59
Политика
В Кремле уточнили, что Путин сказал Зеленскому
В Кремле официально подтвердили, что состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Украины — Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 06:03
Гаджеты
Смартфон Nubia Z20 получил два экрана и тройную камеру
Обновлено в 09:29
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие
«Авиамикс» продемонстрирует 10 августа мощь боевой авиации России
На полигоне Дубровичи состоялся главный прогон показательной программы — в небо поднялась ударная мощь российской боевой авиации: истребители Су-35, фронтовые бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-28Н и Ка-52, передаёт сегодня, 8 августа, ТК «Звезда».
Обновлено в 08:14
Здоровье
Россиян могут заставить сообщать работодателям об опасных заболеваниях
Россиян могут заставить сообщать своим работодателям об имеющихся опасных заболеваниях, способных сказаться на трудовой деятельности человека.
Обновлено вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Станислав Садальский отомстил отцу после его кончины
Станислав Садальский посетил передачу «Судьба человека», в студии которой рассказал, что отомстил своему отцу после его кончины.
Обновлено в 12:54
Футбол
Агент Чалова объяснил, почему форвард остался в ЦСКА
Обновлено в 11:25
Политика
Amnesty International предупредила туристов о разгуле насилия в США
На своем сайте ассоциация предупреждает туристов, собирающихся посетить США, о необходимости проявлять максимальную осторожность в связи с высоким уровнем насилия и участившимися случаями массовых расстрелов.
Обновлено в 06:00
Политика
Госдеп призвал Россию отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии
В годовщину начала нападения Грузии на Южную Осетию госдепартамент США призвал Россию отменить решение о признании независимости этой республики, а также Абхазии.
Обновлено в 14:58
Гаджеты
Samsung показала Galaxy Note 10
Обновлено в 02:43
Происшествия
В СК рассказали об обысках в ФБК
Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:31
Экономика
Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону
Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено в 04:29