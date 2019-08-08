Футбол

«Манчестер Сити» подтвердил серьезную травму СанеСоветский спорт 14:02

Хавбек Манчестер Сити Лерой Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена. На следующей неделе он перенесет операцию. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Спортивный директор «Баварии» пожелал Сане скорейшего выздоровления

Soccer.ru17:08

Сане будет сделана операция в связи с травмой передней крестообразной связки колена

Sport24.ru12:23

Сане повредил крестообразную связку. Форварду предстоит операция

Bookmaker-ratings.ru13:16

«Манчестер Сити» подтвердил травму «крестов» у Зане, немец перенесёт операцию

Чемпионат12:56

«Манчестер Сити» подтвердил «кресты» у Сане. Игрок перенесет операцию

Спорт-Экспресс12:17

Хасан Салихамиджич: «Сане – игрок „Ман Сити“. Желаем ему скорейшего выздоровления»

Sports.ru15:58

У Сане травма крестообразной связки правого колена. Ему предстоит операция

Бомбардир.ру13:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
Политика

Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет

Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Космос

Российский робот Фёдор первым полетит в космос

Робот Фёдор, который является аватаром космонавта, полетит на первом образце корабля «Федерация» раньше намеченного срока.
Обновлено в 06:52
Интернет

ФАС России возбудила дело против Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против Apple в связи с действиями корпорации на рынке распространения приложений для iOS, сообщает 8 августа пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:38
Политика

Участник правящей коалиции в Италии высказался за досрочные выборы

8 августа «Лига», партнер по правящей коалиции в Италии, заявила о необходимости проведения досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 13:17
Общество

МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Политика

Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Гаджеты

«Умные» телевизоры OnePlus TV прошли сертификацию Bluetooth SIG

Все OnePlus TV будут оснащены беспроводным модулем Bluetooth 5.0.
Обновлено в 16:02
Футбол

«Бавария» может арендовать Перишича. Переговоры на продвинутой стадии

Перишич может присоединиться к «Баварии» на правах аренды. Переговоры о трансфере находятся на продвинутой стадии.
Обновлено в 15:38
Происшествия

В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины

Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 04:53
Авто

В Сети показали дизайн необычного гибрида УАЗа и Хаммер

Необычный дизайн-проект получил название H-UAZ, он демонстрирует, каким бы мог получится российский УАЗ, если объединить отечественный и американский внедорожники.
Обновлено в 16:18
Футбол

Агент Чалова объяснил, почему форвард остался в ЦСКА

Обновлено в 11:25
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Трансляция федеральных каналов вечером в четверг прервалась из-за того, что ее заблокировал модуль безопасности оповещения в чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте РТРС.
Обновлено в 17:26
Космос

Названа дата коммерческого пуска ракеты «Протон-М»

Стало известно, когда состоится коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.
Обновлено в 18:08
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга

Неизвестный с ножом совершил нападение в центре американского Питтсбурга, он ранил двух женщин, одна из них скончалась в больнице, сообщает местный портал TribLive.
Обновлено в 17:24
Футбол

Тун — Спартак 2:3

Обновлено в 12:10
Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95

Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Футбол

«Эвертон» объявил о переходе Ивоби из «Арсенала»

Английский "Эвертон" на своем официальном сайте объявил о переходе нигерийского футболиста Алекса Ивоби из лондонского "Арсенала".
Обновлено в 16:39
Общество

Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию

Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Экономика

Цены на черный хлеб резко выросли в России — Росстат

По данным издания, цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции. Основной причиной подорожания называется рост цен на муку.
Обновлено в 03:49
Футбол

Адриано пришел на презентацию в «Палмейрасе» вместе с русской девушкой

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано пришел на презентацию в бразильском «Палмейрасе» вместе со своей русской девушкой.
Обновлено в 16:38
Происшествия

Неизвестные напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями

Неизвестные напали на депутата Госдумы Бориса Чернышова (фракция ЛДПР) во время встречи с избирателями в Москве в четверг.
Обновлено в 16:39
Политика

В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места

Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.
Обновлено в 11:11
Политика

Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.
Обновлено в 13:03
Энергетика

Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Участок Белого моря закрыли до взрыва на военном полигоне

Обновлено в 12:43
Здоровье

Диетолог рассказала о правилах питания во время и после полета

Диетолог и бывшая британская стюардесса Сара Андерсон рассказала, как правильно питаться до, во время и после полета для сохранения хорошего самочувствия, пишет Daily Mail.
Обновлено в 17:39
Политика

Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии

Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
Обновлено в 15:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лерой Сане
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии. Молодой игрок года в Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное