Футбол
«Манчестер Сити» подтвердил серьезную травму СанеСоветский спорт вчера в 14:02
Хавбек Манчестер Сити Лерой Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена. На следующей неделе он перенесет операцию. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
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Хасан Салихамиджич: «Сане – игрок „Ман Сити“. Желаем ему скорейшего выздоровления»
Sports.ruвчера в 15:58
Сане будет сделана операция в связи с травмой передней крестообразной связки колена
Sport24.ruвчера в 12:23
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:31, Вашингтон
Футбол
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы
Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
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Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
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Технологии
«МегаФон» пообещал клиентам кешбэк за подтверждение личных данных
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ЖКХ
В Петербурге после дождя затопило торговые центры и аэропорт Пулково
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Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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Электрокар Tesla Model S превратили в катафалк
Последний экземпляр уникальной Model S был превращен в катафалк в начале этого года.
Обновлено вчера в 09:22
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Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020
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Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
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Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
В Бурятии бывший таможенник брал взятки и занимался контрабандой
Бывший оперуполномоченный по особо важным делам оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни получил 4 года лишения свободы в колонии строгого режима – за получение взяток, пособничестве в контрабанде и служебный подлог.
Обновлено вчера в 23:26
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Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»
Обновлено вчера в 08:59
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Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции»
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что «в XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала».
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Армия и оружие
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Общество
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Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
В СК рассказали об обысках в ФБК
Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Здоровье
Опасные сорта сыра назвали врачи
Диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о том, какие сыры являются опасными для здоровья человека.
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Общество
В Перу группу исследователей эвакуировали из-за угроз местных жителей
Участники международной команды исследователей, в числе которых были граждане России, в Перу были эвакуированы с горы Уаскаран в горной системе Анды из-за угроз, поступивших в их адрес от местных жителей.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в игровом клубе в Чили
В результате стрельбы, произошедшей в четверг вечером в зале игровых автоматов в Пуэнте-Альто, пригороде чилийской столицы Сантьяго, погибли пять человек.
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Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
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В Китае нашли окаменелости древнейшего леса
Остатки древнего окаменевшего леса, в котором росли первые деревья, были найдены неподалеку от города Синьхан на востоке Китая.
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Лиза Галкина попросила не нарушать режим питания
Обновлено вчера в 23:06