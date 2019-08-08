Футбол
«Манчестер Сити» подтвердил серьезную травму СанеСоветский спорт 14:02
Хавбек Манчестер Сити Лерой Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена. На следующей неделе он перенесет операцию. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:50, Ашберн
Политика
Киев разрешил российскому самолету пролететь над Украиной из-за грозы
Российскому самолету, который направлялся из Бари (Италия) в Москву, было разрешено войти в украинское воздушное пространство, чтобы обойти грозовой фронт.
Обновлено в 15:02
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Политика
Зеленский намерен легализовать на Украине казино
Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение эсминец США Porter
«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Чёрного моря эсминец с УРО-ПРО Porter ВМС США», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:21
Кино
Хидэо Кодзиму раскритиковали за плакат фильма «Т-34»
Обновлено в 15:28
Футбол
Ивоби перешел из «Арсенала» в «Эвертон»
Полузащитник Алекс Ивоби перешел из лондонского «Арсенала» в «Эвертон». Финансовые условия сделки не разглашаются.
Обновлено в 16:29
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на международном турнире
Сборная России обыграла Венесуэлу в матче международного турнира, который проходит в Италии.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека
Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 12:28
Происшествия
В окрестностях Полоцка произошло ДТП с комплексом С-300
ДТП с участием С-300 произошло, когда военная колонна двигалась в пункт постоянной дислокации.
Обновлено в 16:34
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Экономика
Эксперты рассказали о росте цен в отелях Турции
Несмотря на рост цен, стоимость проживания в Турции остается ниже среднеевропейского уровня.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Милла Йовович призналась, что ждет третьего ребенка
Актриса и модель Милла Йовович рассказала в Инстаграме, что ждет третьего ребенка.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова
Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 15:17
Происшествия
В воинской части под Архангельском прогремел мощный взрыв
8 августа на территории воинской части №09703 в архангельском поселке Ненокса произошел взрыв с последующим пожаром.
Обновлено в 06:50
Футбол
«Краснодар» отказал итальянскому клубу в трансфере Сулейманова
Как пишет «Чемпионат», «быки» отказались продавать Сулейманова итальянскому клубу.
Обновлено в 13:50
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Авто
Модели Renault Logan и Sandero сменят поколение в 2020 году
Как стало известно, Renault Logan следующей генерации получил внутрикорпоративный индекс XJI, Sandero — XJF.
Обновлено в 03:31
Политика
Российскую журналистку не подпустили к Зеленскому в Стамбуле
Обновлено в 10:19
Футбол
Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
Обновлено в 14:53
Футбол
Неймар опубликовал фотографию с Зиданом
Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 14:59
Космос
При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
Обновлено вчера в 04:30
Футбол
«Манчестер Сити» арендовал голкипера «Дерби» Карсона
Голкипер «Дерби Каунти» Скотт Карсон перешел в «Манчестер Сити».
Обновлено в 12:10
Общество
ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают
Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская родила первенца
Чуть больше года назад поклонники Карины Разумовской с удивлением узнали, что она тайно вышла замуж за бывшего одноклассника, Егора Бурдина.
Обновлено вчера в 15:28