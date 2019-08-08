Футбол
«Манчестер Сити» подтвердил серьезную травму СанеСоветский спорт 14:02
Хавбек Манчестер Сити Лерой Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена. На следующей неделе он перенесет операцию. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:28, Вашингтон
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Обновлено в 03:41
Общество
Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию
Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Наука
Alkahest: «Белки молодой крови останавливают болезнь Альцгеймера»
В недавних испытаниях Alkahest протестировала набор GRF6019 на пациентах с болезнью Альцгеймера, у которых проявились слабые или умеренные признаки деменции.
Обновлено вчера в 08:14
Футбол
Кононов: кредит доверия от Федуна существует
Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Суд освободил гадалку экс-полковника Захарченко
Обновлено в 11:49
Общество
Атмосферный фронт к вечеру принесет в Москву ливни
Обновлено в 08:42
Здоровье
Кардиолог развеял миф о пользе красного вина для здоровья сердца
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал о том, как сохранить здоровье сердца, а также опроверг целебные свойства вина.
Обновлено в 21:11
Происшествия
Момент страшного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео
Видео момента страшного ДТП под Новороссийском оказалось в распоряжении 5-tv.ru.
Обновлено в 17:11
Здоровье
Число больных раком детей в России достигло исторического максимума
Число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек, следует из данных Росстата, которые приводит Rambler News Service.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Разведку у российских границ за неделю вели 17 летательных аппаратов
Воздушную разведку у границ России в течение недели вели 17 иностранных летательных аппарата, нарушений воздушного пространства не допущено, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 18:55
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Политика
Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном
По словам Трампа, у Ирана «серьёзные финансовые проблемы», поэтому Тегеран «отчаянно хочет переговоров с США».
Обновлено в 14:59
Экономика
Прожиточный минимум пенсионерам рассчитают по новым правилам
Методика расчёта регионального прожиточного минимума пенсионеров для установления социальной доплаты к пенсии станет единой для всех субъектов Федерации.
Обновлено 06 августа в 17:01
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
Избранный депутат Рады рассказал о «войне с Россией» из-за Крыма
Россия "выступает воюющей стороной" по вопросу Крыма, заявил избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 21:01
Авто
Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport
По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
Обновлено в 04:04
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Гаджеты
В Apple Music для Android появится режим караоке и темная тема
В Apple Music для Android появилась темная тема и режим караоке, но пока обновление доступно только в бета-версии.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
В США назвали лучший самолет СССР
Обновлено в 17:05
Общество
Предприниматель разрешил дачникам продавать соленья в его магазине
Процент за посредничество Зайченко брать не планирует.
Обновлено в 14:25
Политика
Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с президентом и главой правительства Киргизии задержание Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 13:43
Космос
Полет на Марс может быть отменен из-за воздействия космического излучения
В NASA от группы ученых поступила рекомендация пересмотреть необходимость отправлять миссию на Марс, поскольку полет может иметь самые негативные последствия.
Обновлено в 06:35
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Политика
Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии
Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
Обновлено в 15:45
Технологии
Искусственный интеллект поможет найти пропавших людей
Высокотехнологичные инструменты анализа аэрофотоснимков на основе нейросетей, SMS-рассылки с применением Big Data, поисковые дроны, опросы абонентов и многое другое предлагают российские сотовые операторы спасателям, занимающимся поиском пропавших людей.
Обновлено в 19:09
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался
Сотрудники силовых служб смогли пробиться к экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и арестовать его.
Обновлено в 09:26