Футбол
«Манчестер Сити» подписал защитника Анхелиньо из ПСВБомбардир.ру вчера в 15:21
Защитник Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити». Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан до 2023 года.
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Шоу-бизнес
«Он мной гордится»: Макеева рассказала о своем супруге
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Здоровье
Ученые назвали неожиданные причины инсульта
Ученые назвали неожиданные причины инсульта, о которых мало кто знал, а некоторые даже не подозревали.
Обновлено вчера в 01:53
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Картина неизвестного автора подорожала в 1000 раз
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки
Матч 1/2 финала, прошедший в Порту-Алегри, завершился победой перуанцев со счетом 3:0. Голы забили Эдисон Флорес (21-я минута), Йосимар Йотун (38) и Хосе Паоло Герреро (91).
Обновлено в 00:17
Общество
Россиянкам разрешат более трехсот «мужских» профессий
Предыдущий документ, утвержденный почти 20 лет назад, содержал 456 запрещенных для россиянок профессий.
Обновлено в 00:26
Экономика
«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с немецкой Linde
«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в совместном предприятии с немецкой Linde Group по производству спиральновитых теплообменников (СВТО) для сжижения природного газа.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу
Обновлено вчера в 06:39
Кино
По «Гарри Поттеру» снимут сериал
По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
Обновлено вчера в 09:40
Технологии
Концепция электронных паспортов принята правительством
Цифровые паспорта в России всё ближе: Минкомсвязь представила свою концепцию будущих электронных документов.
Обновлено вчера в 10:15
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
На Уралмаше убили экс-главу киргизской диаспоры
Обновлено 02 июля в 23:56
Происшествия
Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск
Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.
Обновлено вчера в 22:17
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено 02 июля в 14:23
Политика
США объяснили появление ржавых танков
2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Политика
Утвержден новый состав руководства Европарламента
После напряженных консультаций и споров между странами ЕС, длившихся трое суток, наконец, определилось новое руководство Европарламента.
Обновлено вчера в 13:56
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Политика
Суд по делу Вышинского перенесли из-за неготовности прокуроров
Киевский суд объявил перерыв по делу российского журналиста Кирилла Вышинского до 15 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
В Италии при извержении вулкана погиб турист
Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Российский лидер Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.
Обновлено в 00:24
Экономика
Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр
Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.
Обновлено 02 июля в 10:57
Спорт
Всемирная летняя Универсиада в Неаполе объявлена открытой
Всемирная летняя Универсиада в итальянском Неаполе объявлена открытой.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено 02 июля в 08:01
Общество
На пасеках Удмуртии массово гибнут пчелы
Гибель пчел установили на пасеках Вавожского, Малопургинского, Воткинского и Шарканского районов.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в Крым
Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:18