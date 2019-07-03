Футбол

«Манчестер Сити» подписал защитника Анхелиньо из ПСВБомбардир.ру вчера в 15:21

Защитник Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити». Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан до 2023 года.
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По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
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Концепция электронных паспортов принята правительством

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Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
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Суд по делу Вышинского перенесли из-за неготовности прокуроров

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Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

Российский лидер Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.
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Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр

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Происшествия

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Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.
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Всемирная летняя Универсиада в итальянском Неаполе объявлена открытой.
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Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС.
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Испанский футболист, защитник нидерландского клуба ПСВ.
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Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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