Защитник Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити». Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан до 2023 года.

Здоровье Ученые назвали неожиданные причины инсульта Ученые назвали неожиданные причины инсульта, о которых мало кто знал, а некоторые даже не подозревали.

Футбол Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки Матч 1/2 финала, прошедший в Порту-Алегри, завершился победой перуанцев со счетом 3:0. Голы забили Эдисон Флорес (21-я минута), Йосимар Йотун (38) и Хосе Паоло Герреро (91).

Общество Россиянкам разрешат более трехсот «мужских» профессий Предыдущий документ, утвержденный почти 20 лет назад, содержал 456 запрещенных для россиянок профессий.

Экономика «Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с немецкой Linde «Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в совместном предприятии с немецкой Linde Group по производству спиральновитых теплообменников (СВТО) для сжижения природного газа.

Кино По «Гарри Поттеру» снимут сериал По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.

Технологии Концепция электронных паспортов принята правительством Цифровые паспорта в России всё ближе: Минкомсвязь представила свою концепцию будущих электронных документов.

Финансы В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.

Происшествия Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.

Политика США объяснили появление ржавых танков 2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.

Политика Утвержден новый состав руководства Европарламента После напряженных консультаций и споров между странами ЕС, длившихся трое суток, наконец, определилось новое руководство Европарламента.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Политика Суд по делу Вышинского перенесли из-за неготовности прокуроров Киевский суд объявил перерыв по делу российского журналиста Кирилла Вышинского до 15 июля, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Италии при извержении вулкана погиб турист Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.

Происшествия Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.

Политика Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года Российский лидер Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.

Экономика Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».

Происшествия 14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.

Спорт Всемирная летняя Универсиада в Неаполе объявлена открытой Всемирная летняя Универсиада в итальянском Неаполе объявлена открытой.

Общество На пасеках Удмуртии массово гибнут пчелы Гибель пчел установили на пасеках Вавожского, Малопургинского, Воткинского и Шарканского районов.