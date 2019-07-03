Футбол

«Манчестер Сити» подписал защитника Анхелиньо из ПСВБомбардир.ру 15:21

Защитник Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити». Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан до 2023 года.
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«Ман Сити» приобрел у ПСВ 22-летнего испанца на позицию Зинченко

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Sports.ru15:21
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Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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