Футбол
«Манчестер Сити» подписал защитника Анхелиньо из ПСВБомбардир.ру 15:21
Защитник Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити». Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан до 2023 года.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:10, Вашингтон
Происшествия
В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека
Обновлено в 15:27
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались симптомом смертельно опасной болезни
В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь девушки с тонзиллитом.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Акционеры «Рольфа» исключили из совета директоров основателя компании
Акционеры автодилера «Рольф» исключили из состава совета директоров компании ее основателя Сергея Петрова и экс-директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро.
Обновлено в 11:38
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Военный парад: Беларусь отмечает День независимости
Беларусь отмечает День независимости. Для Минска это еще и юбилейный год. 75 лет назад столицу освободили от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 15:51
Экономика
ЦБ хочет изменить правила переходов между НПФ
Центробанк РФ собирается предложить изменения в законодательство, которые позволят россиянам избежать потери инвестдохода при досрочном — чаще чем раз в 5 лет — переводе пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Экономика
Dow Jones побил исторический рекорд перед Днем независимости в США
В преддверии празднования Дня независимости промышленный индекс Dow Jones обновил свой установленный в октябре уровень и вырос до абсолютного исторического максимума.
Обновлено в 14:43
Здоровье
Онищенко объяснил высокую смертность россиянок от рака
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал исследование Минздрава, по результатам которого почти каждый четвёртый случай смерти трудоспособной россиянки (23,8%) связан с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 08:26
Общество
Собянин заявил, что массового приезда мигрантов из-за реновации не будет
Программа реновации не станет причиной для массового приезда мигрантов в Москву.
Обновлено в 14:29
Футбол
Валерий Карпин: «Рассчитываем на Мирзова»
Главный тренер "Ростова" после победы над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер (2:1) подвел итоги сбора и рассказал о трансферах своего клуба.
Обновлено в 15:30
Интернет
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Лебедь убил собаку в Ирландии прямо на глазах у хозяина
Обновлено в 13:54
Происшествия
О погибшем брянском моряке Дмитрии Соловьёве рассказала его сестра
Сестра брянского моряка Дмитрия Соловьёва рассказала о погибшем брате журналистам «Комсомольской правды».
Обновлено в 14:36
Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
Обновлено в 14:33
Политика
Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»
Ряд средств массовой информации сообщает, что Вольф Мессинг предсказывал вспышку глобального конфликта во втором десятилетии XXI века, а также назвал главных врагов, которые будут противостоять России в Третьей мировой войне.
Обновлено в 11:31
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Здоровье
На паллиативную помощь в Подмосковье выделят около 280 млн рублей
На круглом столе представители Министерства здравоохранения Московской области, министерства социального развития Подмосковья и другие специалисты обсудили вопросы организации оказания паллиативной помощи в регионе, выплаты по уходу за инвалидами на дому и ряд других вопросов.
Обновлено в 07:33
Общество
Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
Обновлено в 10:02
Общество
В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы
В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Политика
Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.
Обновлено в 06:53
Общество
У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ
Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.
Обновлено в 10:17
Авто
Lister построила лимитированную версию родстера Jaguar F-Type
Суперкар, получивший название LFT-C, построили на базе Jaguar F-Type R и выпустят ограниченным тиражом.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Политика
Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.
Обновлено в 14:02