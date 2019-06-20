Футбол
«Манчестер Сити» подписал новый контракт с ЗинченкоREGNUM 02:43
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко подписал новый контракт с клубом. Об этом 20 июня сообщает «Чемпионат». По информации издания, новое соглашение рассчитано на пять лет.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:03, Вашингтон
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
Обновлено вчера в 22:54
Кино
Disney и Pixar анонсировали новый мультфильм «Душа»
Студии Disney и Pixar заявили о запуске нового совместного проекта.
Обновлено в 03:41
Футбол
Луис Энрике оставил должность главного тренера сборной Испании
Обновлено вчера в 10:19
Политика
75% россиян планируют следить за «Прямой линией с Владимиром Путиным»
Interfax-Russia.ru - Более трех четвертей сограждан (77%) с интересом посмотрели бы "прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным, противоположного мнения придерживаются 22% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".
Обновлено в 03:43
Политика
Аксенов прокомментировал доклад о крушении MH-17: «Ракеты не чистил»
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал РИА Новости доклад, подготовленный Международной следственной группой, о крушении малазийского Boeing над Донбассом.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Челябинский рыбак попросил Владимира Путина разобраться с озерами
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
В России пересчитают цены на отопление
С 2020 года в России планируют изменить тарифы на отопление в зависимости от этажности.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
В Иране сообщили об уничтожении американского беспилотника
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск
Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 01:56
Хоккей
Кучеров выиграл «Харт Трофи» по итогам минувшего сезона НХЛ
Обновлено в 02:12
Наука
По атомному радио впервые передали музыку
Американские физики построили первое атомное радио и передали на него стереофоническую музыкальную композицию с помощью АМ-радиоволны.
Обновлено вчера в 06:27
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Футбол
Дарио Срна вернется в «Шахтер» и войдет в тренерский штаб
Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна завершил выступления в итальянском "Кальяри" и присоединится к тренерскому штабу "горняков", сообщается на официальном сайте донецкого футбольного клуба.
Обновлено в 03:47
Финансы
Курс доллара обновил минимум 2019 года
Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Момент атаки на российские истребители в Сирии попал на видео
Накануне днём информационное издание «Ebaa News» опубликовало видео, на котором запечатлён момент атаки на российские истребители, наносившие удары по позициям террористов в провинциях Хама и Идлиб.
Обновлено в 02:16
Игры
Фанаты создадут третий эпизод «Half Life 2»
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
На Заневском проспекте водитель врезался в здание «Самоцветов»
Машина "притерлась" к стеклянному зданию. Автор предполагает, что водителю могло стать плохо.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Стрелка из Краснотурьинска отправили на принудительное лечение
Мужчина открыл огонь по зданию ЧОП, а после обстрелял и полицейских, прибывших на вызов Краснотурьинский городской суд направил на принудительное лечение местного жителя, который осенью прошлого года обстрелял здание охраны и полицейских.
Обновлено в 02:08
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
В Москве маршрутка столкнулась с двумя автомобилями
Маршрутный автобус столкнулся с двумя автомобилями. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте аварии образовалась пробка.
Обновлено в 02:52
Технологии
Роскомнадзор проверит онлайн-кинотеатры на экстремизм и мат
Предполагается, что искать на видеосервисах будут призывы к экстремизму, терроризму, суициду и насилию, а также обсценную лексику.
Обновлено вчера в 19:48
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено вчера в 07:33
Экономика
Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд
Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб
Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.
Обновлено в 02:25
Политика
Помпео обратился к РФ на фоне доклада о крушении MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Обновлено вчера в 21:25
Космос
ГП КС выплатило кредиты за три спутника
Финансирование закупки связных полезных нагрузок проводилось по новой для ГП КС схеме с привлечением фондирования от иностранного банка под покрытие Coface.
Обновлено вчера в 04:36