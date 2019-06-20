Футбол

«Манчестер Сити» подписал новый контракт с ЗинченкоREGNUM 02:43

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко подписал новый контракт с клубом. Об этом 20 июня сообщает «Чемпионат». По информации издания, новое соглашение рассчитано на пять лет.
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Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
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