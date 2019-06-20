Футбол
«Манчестер Сити» подписал новый контракт с ЗинченкоREGNUM 02:43
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко подписал новый контракт с клубом. Об этом 20 июня сообщает «Чемпионат». По информации издания, новое соглашение рассчитано на пять лет.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:32, Вашингтон
Политика
На Украине сочли поездку Зеленского в Европу провалом
На Украине руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак оценил рабочую поездку украинского президента Владимира Зеленского в Европу.
Обновлено в 03:24
Экономика
Принят закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 05:32
Гаджеты
IPhone 8 значительно подешевел в России
Яндекс.Маркет У официальный ритейлеров цена находится на уровне 40 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Политика
Путин назвал самые острые темы «прямой линии»
Поступившие вопросы рассматривались заранее, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Ксения Бородина дала совет по воспитанию детей на примере Ирины Шейк
Похоже, всех участников и ведущих реалити-шоу «Дом 2» обучают давать непрошеные советы по воспитанию детей.
Обновлено в 03:02
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено 18 июня в 12:18
Общество
Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск
Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 01:56
Политика
Ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным стартовала в 17-й раз
В этом году президент России общается с гражданами в формате прямой линии уже в 17-й раз.
Обновлено в 05:10
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию
Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице
По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице. Еще два человека попали в больницу.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Политика
В ДНР и ЛНР оценили названное Кучмой условие снятия блокады Донбасса
Власти Донецкой и Луганской народных республик прокомментировали заявление представителя Украины в трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы об условии снятия Киевом экономической блокады с Донбасса.
Обновлено вчера в 20:50
Здоровье
Читинским медикам подарили на праздник таблетки от диареи
Сотрудники поликлинического отделения, состоящие в профсоюзе получили в подарок на профессиональный праздник набор лекарств.
Обновлено в 02:28
Футбол
Дарио Срна вернется в «Шахтер» и войдет в тренерский штаб
Обновлено в 03:47
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 04:18
Футбол
Дубль Гуардадо помог Мексике победить Канаду
Дублем отметился полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой
Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.
Обновлено в 02:47
Политика
Умер избитый украинский журналист Вадим Комаров
Обновлено в 03:02
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено вчера в 14:21
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Финансы
Курс доллара обновил минимум года
Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03