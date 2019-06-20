«Манчестер Сити» подписал новый контракт с ЗинченкоREGNUM 02:43

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко подписал новый контракт с клубом. Об этом 20 июня сообщает «Чемпионат». По информации издания, новое соглашение рассчитано на пять лет.

Политика На Украине сочли поездку Зеленского в Европу провалом На Украине руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак оценил рабочую поездку украинского президента Владимира Зеленского в Европу.

Гаджеты IPhone 8 значительно подешевел в России Яндекс.Маркет У официальный ритейлеров цена находится на уровне 40 тысяч рублей.

Политика Путин назвал самые острые темы «прямой линии» Поступившие вопросы рассматривались заранее, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

Транспорт В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.

Экономика Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке.

Общество Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.

Политика Ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным стартовала в 17-й раз В этом году президент России общается с гражданами в формате прямой линии уже в 17-й раз.

Политика Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17 Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.

Происшествия Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.

Происшествия Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице. Еще два человека попали в больницу.

Происшествия Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Политика В ДНР и ЛНР оценили названное Кучмой условие снятия блокады Донбасса Власти Донецкой и Луганской народных республик прокомментировали заявление представителя Украины в трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы об условии снятия Киевом экономической блокады с Донбасса.

Здоровье Читинским медикам подарили на праздник таблетки от диареи Сотрудники поликлинического отделения, состоящие в профсоюзе получили в подарок на профессиональный праздник набор лекарств.

Экономика Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).

Происшествия Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.