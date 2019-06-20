Футбол
«Манчестер Сити» подписал новый контракт с ЗинченкоREGNUM вчера в 02:43
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко подписал новый контракт с клубом. Об этом 20 июня сообщает «Чемпионат». По информации издания, новое соглашение рассчитано на пять лет.
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«Трудно выразить словами, насколько я счастлив». Зинченко — о новом контракте с «Ман Сити»
Sportbox.RUвчера в 07:31
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Политика
Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным
Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Суд в Эквадоре освободил из-под стражи соратника Ассанжа
Суд в эквадорской провинции Пичинча удовлетворил ходатайство об освобождении из-под стражи шведского подданного Уле Бини, который считается соратником основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде
Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
Обновлено в 01:22
Политика
Президент Грузии экстренно прервала визит в Белоруссию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили срочно прервала свой визит в Белоруссию и возвращается в Тбилиси.
Обновлено в 01:41
Финансы
ФРС США второй раз в этом году помогла России
Момент для размещения крайне удачный – рынки очень позитивно восприняли заявление ФРС США, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия
В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями
Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.
Обновлено в 02:07
Энергетика
Сумму компенсации Минску за грязную нефть определят по итогам года
Общая сумма компенсации Белоруссии за поставку загрязненной нефти по нефтепроводу «Дружба» будет определена по итогам 2019 года, заявил 21 июня заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 00:34
Политика
МИД Абхазии отреагировал на события в парламенте Грузии
Дипломаты обвинили грузинскую оппозицию в грубом срыве заседания сессии МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) Представители МИД Абхазии прокомментировали события в парламенте Грузии, где ранее было сорвано заседание сессии МАП (Межпарламентской ассамблеи православия).
Обновлено в 02:43
Политика
Госдеп США: на Украине идёт активная торговля людьми
«Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по прекращению торговли людьми, однако прилагает значительные усилия по преодолению проблемы», — говорится в отчёте.
Обновлено в 01:00
Кино
Жерар Депардье может сыграть Льва Толстого
Обновлено вчера в 21:51
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
Политика
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие
В США запретили самолетам летать в воздушном пространстве Ирана
Американское Управление гражданской авиации (FAA) запретило авиакомпаниям страны летать в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, передает телеканал CNBC.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
В Японии изучают ситуацию вокруг полета российских бомбардировщиков
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и рядовых работников
Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.
Обновлено вчера в 07:21
Музыка
В Калязинском районе прошёл фестиваль «Искорка Божия»
Обновлено вчера в 11:15
Футбол
«Депортиво» обыграл «Мальорку» в первом матче за выход в Примеру
Футболисты «Депортиво» переиграли «Мальорку» в первом матче финала плей-офф Сегунды за право выступать в следующем сезоне в высшем дивизионе страны – Примере.
Обновлено вчера в 17:54
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в разрушении «архитектуры безопасности» Европы
В Оборонном колледже НАТО обвинили Россию в желании уничтожить европейскую «архитектуру безопасности».
Обновлено в 02:10
Футбол
Бензема сделал фото с Неймаром, «Реал» интересуется игроком
Обновлено в 01:21
Политика
В ходе беспорядков у парламента Грузии пострадали более 50 человек
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В США предложили новый способ снизить «зависимость» Европы от России
В конгрессе США предложили выдавать странам-членам НАТО из Восточной Европы кредиты с целью снизить их "зависимость" от Москвы.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Экономика
Дума Екатеринбурга без обсуждений приняла поправки в бюджет города
Екатеринбургская городская дума на внеочередном заседании приняла поправки в бюджет муниципалитета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о разводе
Актеры воспитывают двоих детей: дочь Изабель (4 года) и сына Димитрия Портвуда (2 года).
Обновлено вчера в 23:06
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено вчера в 09:33
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24