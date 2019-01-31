Футбол
«Манчестер Сити» подписал хавбека юношеской сборной ХорватииМатч ТВ 08:13
Полузащитник «Хайдука» и юношеской сборной Хорватии Анте Палаверса стал игроком «Манчестер Сити». Футболист успешно прошел медицинское обследование в «Сити» и вернулся в «Хайдук» на правах аренды до лета 2020 года. В нынешнем сезоне 19-летний Палаверса принял участие в 17 матчах и забил два гола.
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