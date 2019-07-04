Футбол
«Манчестер Сити» подписал РодриЕженедельник Футбол вчера в 07:41
Полузащитник мадридского «Атлетико» Родри продолжит карьеру в АПЛ. Он переберется в «Манчестер Сити». «Горожане» заключили с хавбеком пятилетний контракт.
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Родри перешел из «Атлетико» в «Манчестер Сити». «Горожане» заплатили рекордную сумму
Спорт-Экспрессвчера в 07:27
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В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
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