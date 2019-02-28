«Манчестер Сити» победил «Вест Хэм» благодаря пенальтиREGNUM вчера в 23:44

Единственный гол в матче забил нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, реализовав пенальти на 59-й минуте. На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии, на счету команды 68 очков в 28 матчах.

Происшествия Самолет вернулся в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя Самолет авиакомпании Utair вернулся в Уфу из-за отказа двигателя. Boeing 737 должен был вылететь из Уфы в Москву в четверг утром.

Экономика ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила просьба возбудить дело против платежных систем Visa и MasterCard.

Политика В США разработан законопроект с требованием раскрыть доходы Путина Конгрессмены США разработали законопроект под названием «О транспарентности в отношении Владимира Путина», сообщила член палаты представителей Элис Стефаник.

Происшествия В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.

Происшествия Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.

Путешествия Регионы пересчитали число туристов из-за курортного сбора С мая 2018 года в эксперименте по курортному сбору участвуют Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, в мае 2019 года к нему подключится Крым.

Политика Путин наградил Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством» Президент России Владимир Путин наградил главу Сбербанка Германа Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Происшествия Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.

Единоборства Скончался боец ММА Аркадий Лисин Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.

Общество Власти США оштрафовали сервис TikTok за публикацию видео с детьми Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала сервис для обмена короткими видео TikTok почти на $6 млн.

Политика Зеленский пообещал тюрьму для Порошенко Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обещает после своей победы посадить в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко.

Происшествия Причиной трагедии на вокзале в Каире стала ссора двух машинистов Названа причина крушения локомотива на вокзале в Каире, в результате которого возник пожар, унесший жизни двадцати человек.

Политика Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы По меньшей мере 8 т золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.

Происшествия В Петербурге задержали бывшего главного инженера Адмиралтейских верфей Сотрудники полиции сегодня задержали бывшего главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Владимира Байкова, сообщает «Фонтанка.ру».

Политика Немецкие СМИ заявили о провале «восстания» Гуаидо в Венесуэле Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Политика Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском море Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.

Общество В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления.

Армия и оружие США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений Глава стратегического командования Вооруженных сил США (входит в Минобороны) генерал Джон Хайтен заявил о том, что новейшие российские ударные средства сдерживания, по его данным, выходят за рамки, установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).