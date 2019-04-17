Футбол

«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» и вылетел из Лиги чемпионовГазета.Ru 17:07

Манчестер Сити — Тоттенхэм
4 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
4′
7′
Сон Хын Мин
10′
Сон Хын Мин
Бернарду Силва
11′
Рахим Стерлинг
21′
41′
Мусса Сиссоко
41′
Мусса Сиссоко
Фернандо Льоренте
48′
Сон Хын Мин
54′
Дэнни Роуз
Серхио Агуэро
59′
Давид Сильва
Фернандиньо
63′
73′
Фернандо Льоренте
78′
Виктор Ваньяма
82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Бенжамен Менди
Лерой Сане
84′
90′+1′
Дэнни Роуз
Давинсон Санчес Мина
"Манчестер Сити" дома обыграл "Тоттенхэм Хотспур" в рамках ответной встречи четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Хозяева одержали победу со счетом 4:3, но вылетели из турнира благодаря гостевой победе противника в первом матче.
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