«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» и вылетел из Лиги чемпионовГазета.Ru вчера в 17:07

"Манчестер Сити" дома обыграл "Тоттенхэм Хотспур" в рамках ответной встречи четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Хозяева одержали победу со счетом 4:3, но вылетели из турнира благодаря гостевой победе противника в первом матче.

«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» и вылетел из Лиги чемпионов

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