«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧRT на русском вчера в 17:02

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе «Этихад», завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев поля. В составе «Сити» дубль оформил Рахим Стерлинг, забивший на 4-й и 21-й минутах.

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

Экономика Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».

Происшествия Источник рассказал о состоянии помещенного в кому Быкова Ранее супруга Быкова Ирина Лукьянова заявила, что ее муж находится в "тяжелом" состоянии. Его диагноз она уточнять не стала.

Общество В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.

Футбол Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов После ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА определён состав пар на полуфинал турнира.

Экономика Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.

Общество На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей Столичный чиновник отметил, что в рамках плана развития центров экономического роста в Забайкальском крае за три года (до 2021 включительно) будет профинансировано более 70 мероприятий на общую сумму 9,4 миллиарда рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Путешествия Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.

Политика Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.

Энергетика Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 за баррель По состоянию на 8:05 мск июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,26 до $71,98, причем ранее в среду они поднимались в цене до $72,08 за баррель, максимума с ноября прошлого года.

Экономика В России может появиться новый экологический налог Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря Военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании вошла в акваторию Балтийского моря.

Здоровье Развенчан миф о пользе правильного питания Журналист издания Der Standard Гюнтер Брандштеттер развеял мнение, что здоровое питание влияет на продолжение жизни, исключает риск инфаркта и рака.

Шоу-бизнес Пелагея впервые показала лицо своей дочери 32-летняя Пелагея впервые показала лицо 2-летней дочери Таисии от 27-летнего хоккеиста Ивана Телегина.

Происшествия Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.

Общество Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам Министерство культуры РФ направит лучших реставраторов во Францию для помощи в восстановлении Нотр-Дама, если Франция обратится с такой просьбой, однако ведомство не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора.

Политика NYT: Минюст США и Белый дом обсуждали доклад Мюллера Сотрудники Министерства юстиции США в последние дни «неоднократно» обсуждали с юристами Белого дома выводы, сделанные спецпрокурором Робертом Мюллером в докладе о «российском вмешательстве».

Интернет Facebook завладел списками контактов 1,5 млн пользователей Facebook получила списки контактов в электронной почте порядка 1,5 млн пользователей соцсети без их ведома.

Происшествия Неизвестный застрелил звезду второй части фильма «На игле» Звезду фильма "На игле 2" и британского чемпиона по боксу в легком весе Брэдли Уэлша застрелили в Эдинбурге.