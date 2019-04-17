«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧRT на русском 17:02

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев поля. В составе «Сити» дубль оформил Рахим Стерлинг, забивший на 4-й, и 21-й минутах.

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

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