Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧRT на русском 17:02
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
|4′
|7′
Сон Хын Мин
|10′
Сон Хын Мин
Бернарду Силва
|11′
Рахим Стерлинг
|21′
|41′
Мусса Сиссоко
|41′
Мусса Сиссоко
Фернандо Льоренте
|48′
Сон Хын Мин
|54′
Дэнни Роуз
Серхио Агуэро
|59′
Давид Сильва
Фернандиньо
|63′
|73′
Фернандо Льоренте
|78′
Виктор Ваньяма
|82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Бенжамен Менди
Лерой Сане
|84′
|90′+1′
Дэнни Роуз
Давинсон Санчес Мина
|65%
|Владение мячом
|35%
|88%
|Процент точных передач
|74%
|8
|Удары в сторону ворот
|2
|8
|Удары в створ ворот
|7
|4
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|10
|8
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
19
Сане
17
де Брюйне
8
Гюндоган
25
Фернандиньо
20
Силва
10
Агуэро
7
Стерлинг
2 ×
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
6
Санчес
33
Дэвис
18
Льоренте
23
Эриксен
12
Ваньяма
20
Алли
7
Сон Хын Мин
2 ×
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев поля. В составе «Сити» дубль оформил Рахим Стерлинг, забивший на 4-й, и 21-й минутах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и вылетел из Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Московский Комсомолец05:37
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 20:38, Ашберн
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:55
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу
Обновлено в 16:59
Интернет
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Футбол
На выход: определились полуфиналисты Лиги чемпионов
Голами отметились Садио Мане, Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк. Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Политика
Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС
Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33
Экономика
Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками
Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Здоровье
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Обновлено в 15:26
Политика
Отрыв Зеленского от Порошенко только растет
По данным свежего исследования, которое проводилось с девятого по 14 апреля, за Зеленского сейчас готовы проголосовать 72,2% респондентов, которые уже точно определились со своим выбором, тогда как Порошенко может рассчитывать лишь на 25,4% среди опрошенных избирателей.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
«Коммерсантъ» узнал о возможном уходе Матвиенко из Совфеда
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в мае обсудит с президентом России Владимиром Путиным возможность ухода из верхней палаты парламента, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29
Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре возросло до 29, сообщает Observador со ссылкой на власти.
Обновлено в 19:56
Политика
Медведев отчитается в Госдуме о работе правительства в 2018 году
Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев приедет в Государственную Думу, чтобы представить депутатам отчет о работе правительства в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Путин встретился с выпускниками программы кадрового резерва госслужбы
Сегодня в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина с выпускниками второго потока программы подготовки кадрового резерва для госслужбы.
Обновлено в 13:15
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер хотела покончить с собой
Звезда призналась, что несколько лет назад была на грани самоубийства, и теперь хочет сделать перерыв в карьере.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену
Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено в 13:00
Кино
Disney не отменял пресс-показы фильма «Мстители. Финал»
Истерия, что прессе не покажут "Мстителей", приобретала уже массовый характер, когда Disney решился на официальные комментарии.
Обновлено в 13:00
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Интернет
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено в 12:57
Политика
Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы
В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено в 12:39
Экономика
Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Футбол
Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика
Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия
Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
Обновлено в 10:31
Кино
18 апреля на большой экран выходит фильм «Миллиард»
Обновлено в 05:14