Футбол

«Манчестер Сити» победил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии
РИА Новости
11:34

Саутгемптон — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
10′
Давид Сильва
32′
Серхио Агуэро
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
37′
45′
Джеймс Уорд-Проуз
45′+3′
Серхио Агуэро
Марио Лемина
Натан Редмонд
46′
Чарли Остин
58′
Ориоль Ромеу
Ян Валери
59′
Чарли Остин
Шейн Лонг
68′
72′
Венсан Компани
Ян Беднарек
73′
73′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
78′
Данило Луис
83′
Рияд Марез
Лерой Сане
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
85′
86′
Фернандиньо
Кайл Уокер
Футболисты "Манчестер Сити" переиграли на выезде "Саутгемптон" в матче 20-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Саутгемптоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
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