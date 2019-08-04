Футбол

«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок АнглииГазета Metro 12:44

Ливерпуль — Манчестер Сити
1 – 1
4 : 5 по пенальти
Суперкубок Англии, Финал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
12′
Рахим Стерлинг
13′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
33′
Кевин де Брюйне
61′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Трент Арнолд
Жоэль Матип
67′
Фабиньо
Наби Кейта
67′
Жоэль Матип
77′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
79′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
79′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
89′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
П
"Ливерпуль" отыгрался на 77-й минуте после стандарта: Вирджил ван Дейк скинул мяч Матипу, а тот отправил его в сетку ворот Клаудио Браво. Больше команды забить не сумели, поэтому судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти.
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