Футбол

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионствуГазета.Ru 16:56

Манчестер Сити — Лестер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
22′
35′
Харри Магуайр
Венсан Компани
44′
Фил Фоден
Лерой Сане
56′
Венсан Компани
70′
75′
Юри Тилеманс
Харви Барнс
80′
Джеймс Мэддисон
Келечи Ихеаначо
85′
Марк Олбрайтон
Демарай Грэй
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
86′
Габриэл Жезус
89′
90′
Келечи Ихеаначо
Давид Сильва
Джон Стоунз
90′+1′
"Манчестер Сити" дома одолел "Лестер Сити" в центральном матче 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором победного гола стал капитан "горожан" Венсан Компани.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и вернулся на первое место в таблице АПЛ

Советский спорт16:58

Манчестер Сити-Лестер Сити 06.05.2019 прогноз Ф2 (2)

Sport-place05:59

«Манчестер Сити» — «Лестер» — 1:0. Видеообзор матча 37-го тура чемпионата Англии

Sport24.ru19:26

Золотая пушка Компани. «Сити» – в шаге от чемпионства

Спорт-Экспресс18:10

Агуэро – Компани: «Я кричал тебе: «Не бей! Нет, Винни, нет!»

Sports.ru17:27

«Манчестер Сити» повторил рекорд XIX века. Такого в Англии добивались только 2 клуба

Матч ТВ17:46

Агуэро — Компани: я же сказал тебе не бить! Нет, Винни, нет!

Чемпионат17:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Политика

Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая

Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 18:18
Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Космос

Зонд InSight завтра возобновит буровые работы на Марсе

Научная и инженерная команда миссии InSight проведет первую пробную сессию бурения на поверхности Марса после единственной неудачной попытки проникнуть в недра планеты и запишет ее на камеру завтра.
Обновлено в 09:54
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол

Кокорин и Мамаев в последнем слове попросили не ломать их судьбу

Обновлено в 15:49
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Экономика

Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская опубликовала фото с младшим сыном

Известная российская актриса Елизавета Боярская опубликовала в своем аккаунте Instagram фотографию со своим младшим сыном Григорием.
Обновлено в 03:54
Наука

Близкие отношения между галками оказались угрозой для всей стаи

Оказалось, что такие пары ведут себя в общей стае не так, как их одинокие сородичи. Читайте также: Почему птицы улетают.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Политика

Минфин отказался показывать демократам налоговую декларацию Трампа

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не предоставит заседающим в конгрессе демократам налоговую декларацию американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 18:29
Авто

Mercedes-Benz отзывает в России более 1,5 тысячи автомобилей S-Class

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1569 автомобилей Mercedes-Benz S-Class из-за проблем с электрикой.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

СМИ сообщили о «заговоре» Ирана против США в Персидском заливе

Израиль передал США данные о предполагаемом намерении Ирана нанести ущерб американским интересам в Персидском заливе.
Обновлено в 16:59
Транспорт

Из-за «парадной» пробки южносахалинцы опоздали на работу и в школу

Обновлено в 19:10
Политика

Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму

Обновлено в 08:33
Политика

Помпео рассказал о переговорах с Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 17:05
Теннис

Кузнецова проиграла Бенчич во втором круге соревнований в Мадриде

Обновлено в 17:49
Экономика

Петербург закупит более 20 трехсекционных трамваев на 2 млрд рублей

Обновлено в 06:42
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров

Обновлено вчера в 17:54
Политика

Качественная российская нефть начала поступать на Украину

«В 14:17 с ЛПДС "Мозырь" начала поступать нефть с качественными показателями, соответствующими норме, в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины для дальнейшего ее транспортировки в страны ЕС»,— сообщила пресс-служба (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 11:45
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены

Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".
Обновлено в 12:52
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Происшествия

Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом

Обновлено в 06:14
Космос

В Луну с огромной скоростью врезался метеорит

Обновлено вчера в 05:58
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке

Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолётом Симферополь-Москва

"Аэрофлот" опровергает информацию о потере радиосвязи у самолёта Симферополь - Москва, - сообщает телеграм-канал радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 11:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное