«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионствуГазета.Ru 16:56

"Манчестер Сити" дома одолел "Лестер Сити" в центральном матче 37-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором победного гола стал капитан "горожан" Венсан Компани.

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

Общество В России задумались о введении платного заказа столиков В российских заведениях общепита могут централизованно ввести платное бронирование столиков, этот вопрос прорабатывает Федерация рестораторов и отельеров.

Авто Shelby представила спецверсию Mustang GT-S Машины Mustang GT-S, выпущенные для прокатной компании Sixt, смогут похвастаться фирменными дисками Shelby, тормозами от Brembo, а также специальными настройками подвески.

Шоу-бизнес Юлия Меньшова показала красавицу-дочь В посте, посвященном путешествию, Меньшова рассказала о том, как они с дочерью проводят время.

Армия и оружие Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет.

Религия Радоница: чему радуются православные в день поминовения усопших Чему же радуются на Радоницу, мы выясним чуть позже, сначала о том, как правильно провести этот второй вторник после Пасхи, посвященный поминовению усопших.

Происшествия Лазуткин заявил об угрозах в адрес его сына Экс-министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин 6 мая после оглашения Центральным районным судом Читы приговора, заявил об угрозах в адрес его сына.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Происшествия Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после смерти Умер Человек-слон в 1890 году в возрасте всего лишь 27 лет. Официальной причиной его смерти считается асфиксия.

Происшествия В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.

Общество Реставраторы обнаружили ртуть в фундаменте церкви в Пушкине При реставрации церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Санкт-Петербурга рабочие обнаружили ртуть, выходящую из стен фундамента, сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Происшествия Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствием рассматриваются различные версии происшедшего в Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия.

Происшествия Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Футбол Азмун — Кокорину: с нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе «С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в скором времени», — написал Азмун на странице в «Инстаграме».

Политика Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

Политика Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.

Происшествия Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.

Кино Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.

Происшествия Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.

Авто АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4 В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.

Армия и оружие Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.

Политика Помпео прокомментировал переговоры с Лавровым Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провел "хороший разговор" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и надеется добиться прогресса в отношениях с Россией, передает агентство Рейтер.

Экономика «Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн "Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.