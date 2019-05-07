Футбол

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионствуГазета.Ru вчера в 16:56

Манчестер Сити — Лестер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
22′
35′
Харри Магуайр
Венсан Компани
44′
Фил Фоден
Лерой Сане
56′
Венсан Компани
70′
75′
Юри Тилеманс
Харви Барнс
80′
Джеймс Мэддисон
Келечи Ихеаначо
85′
Марк Олбрайтон
Демарай Грэй
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
86′
Габриэл Жезус
89′
90′
Келечи Ихеаначо
Давид Сильва
Джон Стоунз
90′+1′
"Манчестер Сити" дома одолел "Лестер Сити" в центральном матче 37-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором победного гола стал капитан "горожан" Венсан Компани.
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