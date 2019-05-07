Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионствуГазета.Ru вчера в 16:56
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
|22′
|35′
Харри Магуайр
Венсан Компани
|44′
Фил Фоден
Лерой Сане
|56′
Венсан Компани
|70′
|75′
Юри Тилеманс
Харви Барнс
|80′
Джеймс Мэддисон
Келечи Ихеаначо
|85′
Марк Олбрайтон
Демарай Грэй
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|86′
Габриэл Жезус
|89′
|90′
Келечи Ихеаначо
Давид Сильва
Джон Стоунз
|90′+1′
|57%
|Владение мячом
|43%
|86%
|Процент точных передач
|79%
|11
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|–
|11
|Угловые
|–
|10
|Отборы
|12
|12
|Фолы
|5
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
35
Зинченко
19
Сане
8
Гюндоган
5
Стоунз
20
Силва
33
Жезус
7
Стерлинг
1
Шмейхель
14
Перейра
6
Эванс
15
Магуайр
3
Чилуэлл
19
Барнс
25
Ндиди
38
Чоудури
7
Грэй
9
Варди
8
Ихеаначо
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
"Манчестер Сити" дома одолел "Лестер Сити" в центральном матче 37-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором победного гола стал капитан "горожан" Венсан Компани.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и вернулся на первое место в таблице АПЛ
Советский спортвчера в 16:58
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 01:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков оправдался за свое отсутствие на юбилее Пугачевой
Обновлено вчера в 08:40
Здоровье
В Минздраве рассказали, как бороться с аллергией
В Минздраве России рассказали RT, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 13:56
Шоу-бизнес
У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями.
Обновлено вчера в 09:43
Футбол
«Кельн» спустя год вернулся в Бундеслигу
Команда попадает в Бундеслигу уже шестой раз с 2000 года – это рекорд среди главных европейских чемпионатов по количеству повышений в классе.
Обновлено вчера в 20:16
Гаджеты
ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei
ФАС не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM (embedded SIM, сим-карты, интегрированной в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство на этапе производства).
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A
Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Магистральный газопровод загорелся на Урале
На магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошел разрыв и последовавшее за этим возгорание.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 16:16
Наука
Неразвитые крылья наземных динозавров покачивались при беге
Существует три основные гипотезы: «древесная», согласно которой предки птиц сначала научились планировать с деревьев; «наземная», согласно которой небольшие ловкие динозавры стали использовать перья для поднятия в воздух; «бег с помощью крыльев», заключающийся в том, что крылья улучшали контакт животных с поверхностью и позволяли набирать им большую скорость при беге.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия
Росавиация выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Девушка пожаловалась на головную боль и оказалась парализована
Элизабет Кей (Elizabeth Kay) вспоминает, как в 2017 году шла в сторону дома и внезапно почувствовала острую головную боль.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
России отвели третье место по расходам на оборону
Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Экс-министр Украины сообщил о пользе санкций Киева для российского ВПК
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов полагает, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом Россия успела создать несколько отраслей производства в сфере ВПК.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Советник Зеленского одобрил назначение нового командующего военной операции против Донбасса
Советник новоизбранного президента Украины Зеленского по вопросам безопасности и обороны Апаршин одобрил назначение нового командующего так называемых «объединенных сил», проводящих военную операцию против Донбасса.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Многодетные семьи получат по 450 тыс. рублей для погашения ипотеки
Семьи получат от государства по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки при рождении третьего или последующих детей.
Обновлено вчера в 09:11
Финансы
Рубль балансирует около отметки 65
Российская валюта 6 мая продемонстрировала негативную динамику против доллара США и евро.
Обновлено в 00:10
Общество
Пензенская прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах
Обновлено вчера в 21:14
Экономика
Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США
Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
Обновлено в 00:23
Футбол
«Манчестер Сити» нацелился на Неймара
"Манчестер Сити", ведущий борьбу за титул чемпиона в английской премьер-лиге, заявил о своих претензиях на нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Хоккей
Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ
Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Отмечается, что на Радоницу верующие посещают кладбища, где убираются на могилах своих родственников, молятся за близких.
Обновлено вчера в 20:42