Футбол
«Манчестер Сити» повторил рекорд 129-летней давностиГазета.Ru 04:04
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
|22′
|35′
Харри Магуайр
Венсан Компани
|44′
Фил Фоден
Лерой Сане
|56′
Венсан Компани
|70′
|75′
Юри Тилеманс
Харви Барнс
|80′
Джеймс Мэддисон
Келечи Ихеаначо
|85′
Марк Олбрайтон
Демарай Грэй
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|86′
Габриэл Жезус
|89′
|90′
Келечи Ихеаначо
Давид Сильва
Джон Стоунз
|90′+1′
|57%
|Владение мячом
|43%
|86%
|Процент точных передач
|79%
|11
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|–
|11
|Угловые
|–
|10
|Отборы
|12
|12
|Фолы
|5
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
35
Зинченко
19
Сане
8
Гюндоган
5
Стоунз
20
Силва
33
Жезус
7
Стерлинг
1
Шмейхель
14
Перейра
6
Эванс
15
Магуайр
3
Чилуэлл
19
Барнс
25
Ндиди
38
Чоудури
7
Грэй
9
Варди
8
Ихеаначо
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
В АПЛ прошлого сезона команда смогла выиграть 18 матчей подряд. В истории чемпионата это четвертый случай, когда команда смогла отметиться серией из 13 победных матчей. Похожий рекорд в последний раз был установлен в период сезонов-1888/89 и 1889/90 АПЛ "Престоном".
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Букмекеры: «Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ с вероятностью 81%
Bookmaker-ratings.ruвчера в 05:16
Футбол сегодня. Манчестер Сити – Лестер Сити. Ставки эксперта Footballtips на матч АПЛ
Букмекеры.рфвчера в 06:02
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