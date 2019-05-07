Футбол

«Манчестер Сити» повторил рекорд 129-летней давностиГазета.Ru 04:04

Манчестер Сити — Лестер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
22′
35′
Харри Магуайр
Венсан Компани
44′
Фил Фоден
Лерой Сане
56′
Венсан Компани
70′
75′
Юри Тилеманс
Харви Барнс
80′
Джеймс Мэддисон
Келечи Ихеаначо
85′
Марк Олбрайтон
Демарай Грэй
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
86′
Габриэл Жезус
89′
90′
Келечи Ихеаначо
Давид Сильва
Джон Стоунз
90′+1′
В АПЛ прошлого сезона команда смогла выиграть 18 матчей подряд. В истории чемпионата это четвертый случай, когда команда смогла отметиться серией из 13 победных матчей. Похожий рекорд в последний раз был установлен в период сезонов-1888/89 и 1889/90 АПЛ "Престоном".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» повторил 129-летний рекорд «Престона»

Матч ТВ03:38

«Манчестер Сити» повторил уникальное достижение 129-летней давности

Sport.ru02:59

Хосеп Гвардьола: «К сожалению для многих, мы еще в гонке»

Спорт-Экспресс02:37

Роджерс придумал, как закрыться против «Сити». Все работало, пока не вмешался Компани

Sports.ru04:06

Букмекеры: «Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ с вероятностью 81%

Bookmaker-ratings.ruвчера в 05:16

«Ман Сити», «Реал», «Милан», Кокорин и Мамаев – в обзоре дня

Чемпионатвчера в 17:20

Футбол сегодня. Манчестер Сити – Лестер Сити. Ставки эксперта Footballtips на матч АПЛ

Букмекеры.рфвчера в 06:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Происшествия

Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100

Обновлено в 01:06
Экономика

Минфин предложил ЦБ не сообщать о реорганизации банков из-за санкций

Минфин рекомендовал Центробанку не раскрывать сведения о реорганизации банка, если кредитная организация или ее руководство находится под иностранными санкциями, следует из проекта постановления, размещённого на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100

Обновлено вчера в 16:46
Авто

Названы 10 марок-лидеров на вторичном авторынке Санкт-Петербурга

Второе место ТОП-10 марок-лидеров на рынке автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге занял прошлогодний лидер – отечественная LADA, на которую пришлось 2838 перепродаж.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 17:16
Гаджеты

Представитель Xiaomi рассказал, как можно сушить утопленный смартфон

Обновлено вчера в 12:33
Экономика

Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов

Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Религия

Православные верующие отмечают Радоницу

Обновлено в 04:01
Происшествия

Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10

Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Космос

У Dragon на МКС обнаружен болтающийся кабель

С внешней стороны пристыкованного к Международной космической станции (МКС) американского грузового корабля Dragon обнаружен болтающийся кабель, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:28
Общество

Коллекторы попросили доступ к номерам должников

Коллекторы хотят проверять номера телефонов должников, которые те указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Обновлено вчера в 06:14
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Политика

Госдеп США подтвердил предстоящую смену посла на Украине

В конце марта этого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Общество

Театр «У Никитских ворот» возобновит работу 7 мая

Театр «У Никитских ворот», который опечатали из-за нарушений требований пожарной безопасности 30 апреля, начнет работу 7 мая, сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Общество

Револьвер XIX века обнаружили в Москве во время раскопок

Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Голодный слон напал на туристку

В автономном округе Сишуанбаньна, провинция Юньнань, Китай, слон выбежал из национального парка и напал на туристку.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Власти Шри-Ланки задержали или уничтожили всех причастных к терактам

Напомним, восемь взрывов произошло на Шри-Ланке утром 21 апреля во время празднования католической Пасхи.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Происшествия

В Мурманской области упал небольшой самолет

МУРМАНСК, 7 мая. / ТАСС/. Небольшой самолет упал в Мончегорске Мурманской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено вчера в 02:50
Энергетика

«Татнефть» увеличила добычу за четыре месяца

Группа «Татнефть» в январе – апреле увеличила добычу нефти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,75 млн т, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 03:12
Происшествия

В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину

В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Авто

Китай разрешит экспорт подержанных автомобилей

Министерство торговли Китая начало разрешать экспорт подержанных автомобилей. Об этом 6 мая сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 06:58
Общество

Почти половина россиян примет участие в праздничных торжествах 9 мая

Около половины жителей России (48%) в День Победы, 9 мая, намерены участвовать в праздничных торжествах.
Обновлено в 00:21
Происшествия

В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки

Обновлено в 02:59
Авто

Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за 900 тысяч рублей

Стоимость "Хантера" в экспедиционной версии стартует с 886 410 рублей.
Обновлено в 02:15
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное