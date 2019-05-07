«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионствуГазета.Ru вчера в 16:56

"Манчестер Сити" дома одолел "Лестер Сити" в центральном матче 37-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором победного гола стал капитан "горожан" Венсан Компани.

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

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