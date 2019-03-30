«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛЕженедельник Футбол 11:19

В 32-м туре АПЛ «Манчестер Сити» на выезде победил «Фулхэм» (2:0). Команда Гвардиолы вновь возглавила турнирную таблицу.

«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛ

Все про Спорт ру

Политика Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.

Общество В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.

Происшествия В Мехико 14 человек пострадали при взрыве в больнице Не менее 14 человек получили ранения в результате взрыва в субботу в одной из больниц столицы Мексики, сообщила прокуратура Мехико.

Хоккей «Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.

Политика Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.

Общество Бутина мечтает после освобождения навестить бабушку в деревне Правозащитник Александр Ионов заявил, что гражданку РФ Марию Бутину могут освободить после 26 апреля.

Политика Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204 Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.

Кино Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника» В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».

Общество Похолодание и снег обещают синоптики к концу недели Уже ночью в четверг, 4 апреля, в Красноярск снова вернутся минусовые температуры: ночью будет -2, а днём -+7. В пятницу, 5 апреля, ночью столбик термометра опустится до -3 градусов, пройдёт снег.

Политика МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.

Автоспорт Квят стал 15-м в квалификации Гран-при Бахрейна В Бахрейне завершилась квалификация этапа Гран-при Формулы-1. Победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Здоровье Походы в туалет ночью могут указывать на проблемы со здоровьем На конференции JCS 2019 в Японии кардиологи объяснили, почему ночью люди просыпаются из-за необходимости сходить в туалет, передает РИА "Новости".

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Политика МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины» Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.

Интернет Цукерберг призвал к более активному правовому регулированию интернета Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правовом регулировании интернета.

Армия и оружие Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.

Здоровье В «Губернских аптеках» рассказали о современных тенденциях ортопедии В государственной аптечной сети представлены современные ортопедические товары, предназначенные для профилактики и лечения заболеваний позвоночника и опорно –двигательного аппарата .

Экономика Правила зачисления зарплаты в России могут измениться Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.

Общество Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.

Политика Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах Бывшего вице-президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, претендующего на пост главы государства, обвинили в сексуальных домогательствах.

Общество Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.

Общество С началом апреля в Москву придет похолодание В первые дни апреля в столичный регион придет похолодание. Такое изменение погоды связано с вторжением полярного воздуха.