«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛЕженедельник Футбол 11:19

В 32-м туре АПЛ «Манчестер Сити» на выезде победил «Фулхэм» (2:0). Команда Гвардиолы вновь возглавила турнирную таблицу.

«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛ

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