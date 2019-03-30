Футбол

«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛЕженедельник Футбол 11:19

Фулхэм — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Крэйвен Коттедж»
5′
Бернарду Силва
27′
Серхио Агуэро
57′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Флойд Айите
Неескенс Кебано
64′
Сайрус Кристи
67′
Том Кэрни
Андре Шюррле
70′
75′
Кевин де Брюйне
Фернандиньо
Максим Ле Маршан
80′
Райан Бабел
Кевин Макдоналд
88′
88′
Рахим Стерлинг
Рияд Марез
В 32-м туре АПЛ «Манчестер Сити» на выезде победил «Фулхэм» (2:0). Команда Гвардиолы вновь возглавила турнирную таблицу.
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