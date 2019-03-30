«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛЕженедельник Футбол 11:19

В 32-м туре АПЛ «Манчестер Сити» на выезде победил «Фулхэм» (2:0). Команда Гвардиолы вновь возглавила турнирную таблицу.

«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛ

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Армия и оружие США возвращаются к стратегии переброски военных времен холодной войны Министерство обороны Соединенных Штатов приняло решение вернуться к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, которую американцы отрабатывали во времена холодной войны.

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Транспорт Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.