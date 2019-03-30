Футбол
«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛЕженедельник Футбол 11:19
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Крэйвен Коттедж»
|5′
Бернарду Силва
|27′
Серхио Агуэро
|57′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Флойд Айите
Неескенс Кебано
|64′
Сайрус Кристи
|67′
Том Кэрни
Андре Шюррле
|70′
|75′
Кевин де Брюйне
Фернандиньо
Максим Ле Маршан
|80′
Райан Бабел
Кевин Макдоналд
|88′
|88′
Рахим Стерлинг
Рияд Марез
|35%
|Владение мячом
|65%
|79%
|Процент точных передач
|91%
|2
|Удары в сторону ворот
|7
|–
|Удары в створ ворот
|7
|4
|Сейвы вратарём
|–
|4
|Офсайды
|1
|–
|Угловые
|11
|12
|Отборы
|7
|4
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Фулхэм
Расстановка 4‑3‑3
25
Рико
22
Кристи
21
Фосу-Менса
20
Ле Маршан
23
Брайен
5
Чемберс
29
Замбо-Ангисса
14
Шюррле
7
Кебано
6
Макдоналд
3
Сессеньон
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
14
Лапорт
35
Зинченко
25
Фернандиньо
8
Гюндоган
21
Сильва
20
Силва
33
Жезус
26
Марез
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
В 32-м туре АПЛ «Манчестер Сити» на выезде победил «Фулхэм» (2:0). Команда Гвардиолы вновь возглавила турнирную таблицу.
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