«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вернулся на первое местоСпорт-Экспресс 10:31

"Манчестер Сити" обыграл "Фулхэм" в матче 32-го тура чемпионата Англии. Голами отметились форварды Бернарду Силва и Серхио Агуэро. "Манчестер Сити" набрал 77 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице.

«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вернулся на первое место

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