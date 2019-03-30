Футбол

«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вернулся на первое местоСпорт-Экспресс 10:31

Фулхэм — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Крэйвен Коттедж»
5′
Бернарду Силва
27′
Серхио Агуэро
57′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Флойд Айите
Неескенс Кебано
64′
Сайрус Кристи
67′
Том Кэрни
Андре Шюррле
70′
75′
Кевин де Брюйне
Фернандиньо
Максим Ле Маршан
80′
Райан Бабел
Кевин Макдоналд
88′
88′
Рахим Стерлинг
Рияд Марез
"Манчестер Сити" обыграл "Фулхэм" в матче 32-го тура чемпионата Англии. Голами отметились форварды Бернарду Силва и Серхио Агуэро. "Манчестер Сити" набрал 77 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице.
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