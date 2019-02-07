Футбол

«Манчестер Сити» победил «Эвертон» и возглавил АПЛProstoProSport вчера в 16:35

Эвертон — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Гудисон Парк»
45′+2′
Эмерик Лапорт
59′
Лерой Сане
Рахим Стерлинг
Андре Гомеш
Гильфи Сигурдссон
63′
73′
Фернандиньо
Бернард Анисио
Ришарлисон
73′
Тео Уолкотт
Дженк Тосун
80′
80′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Курт Зума
82′
89′
Давид Сильва
Кевин де Брюйне
90′+7′
Габриэл Жезус
«Манчестер Сити» сумел переиграть «Эвертон» со счетом 2:0 в матче 27-го тура АПЛ. Победным голом в матче на второй добавленной минуте первого тайма отметился защитник горожан Эмерик Лапорт, который забил мяч с передачи Давида Силвы. На восьмой добавленной минуте отличился Габриэл Жезус.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Эвертон» — «Манчестер Сити» — 0:2. Видеообзор матча АПЛ

Sport24.ru01:29

«Эвертон» – «Манчестер Сити», 6 февраля 2019 года, АПЛ, обзор матча – 0:2

Чемпионатвчера в 17:30

«Манчестер Сити» снова на вершине АПЛ: Команда Гвардиолы увезла победу из Ливерпуля

Евро-футбол.рувчера в 16:43

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и сравнялся по очкам с «Ливерпулем»

Матч ТВвчера в 16:42

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и догнал «Ливерпуль»

Soccer.ruвчера в 16:41

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и вышел на первое место в чемпионате Англии

Советский спортвчера в 16:42

«Ман Сити» победил «Эвертон» и вышел на 1-е место в АПЛ. У «Ливерпуля» матч в запасе

Sports.ruвчера в 16:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Общество

Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России

Специалисты изучили качество бензина на шестидесяти АЗС в Ставропольском крае, говорится в совместном исследовании Роскачества, Минпромторга и Росстандарта.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста

Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.
Обновлено вчера в 08:33
Армия и оружие

Аналитики из Швеции: Россия готовится к полномасштабной войне

Обновлено вчера в 20:54
Авто

BMW отзывает в России почти 30 тысяч автомобилей

Согласно сообщению, под отзыв попадает 28 631 автомобиль марки BMW F-серии, среди которых 19 919 машин были проданы в период с 2011 по 2015 годы, ещё 8 712 — с 2014 по 2016 год.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

ФСБ задержала 30 членов банды фальшивомонетчиков

Как сообщает центр общественных связей ФСБ России, реализация и сбыт крупных партий поддельных денежных знаков проходили в 20 регионах страны.
Обновлено в 02:38
Авто

Hyundai Creta занял первое место в России по итогам январских продаж

Обновлено вчера в 23:41
Политика

СМИ сообщили о «причастности» ещё одного человека к делу Скрипалей

Издание The Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники сообщило, что к делу об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может быть причастен ещё один россиянин.
Обновлено в 03:10
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин

Две трети российских мужчин трудоспособного возраста (70 процентов) умирают из-за проблем, вызванных алкоголем.
Обновлено в 02:35
Политика

Волкер оценил ситуацию с наблюдателями из России на выборах на Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что наблюдателей из России можно допустить к работе на выборах украинского президента, если они войдут в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
Обновлено в 02:45
Общество

В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в ночь на четверг синоптики зарегистрировали 50-градусные морозы.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Кладка аварийного дома в Саратове обрушилась под тяжестью снега

Кирпичная кладка частично обрушилась 7 февраля из-под кровли аварийного жилого двухэтажного дома в центре Саратова.
Обновлено в 02:02
Космос

Испробованы все способы связи с орбитальным телескопом «Спектр-Р»

Обновлено вчера в 20:59
Технологии

Google начал удалять ссылки на запрещенные в России сайты

Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем в Нижнем Новгороде, сообщает областной главк МЧС.
Обновлено в 01:36
Гаджеты

Немецкий хакер нашел способ украсть пароль любого юзера macOS

Уязвимость в «яблочной» операционной системе нашел немецкий хакер Линус Хенце (Linus Henze).
Обновлено в 02:47
Транспорт

В Симферополе открыли для движения объездную дорогу за 6 млрд рублей

Объект федерально-целевой программы развития Крыма стоимостью более шести миллиардов рублей — девятикилометровый участок объездной дороги Дубки-Левадки в Симферополе - в четверг открыт для движения транспорта, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:27
Кино

Режиссера «Богемской рапсодии» сняли с номинации на премию BAFTA

Лауреаты премии BAFTA станут известны 10 февраля, но уже сегодня Британская киноакадемия предупредила: среди них не будет Брайана Сингера.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Суд освободил из колонии полковника Квачкова в связи с декриминализацией 282-й статьи

Зубово-Полянский районный суд Мордовии изменил приговор бывшему полковнику Владимиру Квачкову и освободил его от наказания в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).
Обновлено в 02:50
Наука

Ученые предрекли климатический хаос на Земле

Обновлено в 02:11
Происшествия

На Западно-Сургутском месторождении произошел взрыв

Один человек погиб в результате взрыва в районе Западно-Сургутского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия

В Нижнем Новгороде шесть человек отравились парами хлора в бассейне

Обновлено вчера в 11:52
Авто

Новая Toyota Corolla появится в России со старым мотором

В основе нового поколения седана Toyota Corolla лежит высокотехнологичная платформа GA-C, благодаря которой автомобиль получил увеличенную жесткость кузова, заниженный центр тяжести и новую многорычажную подвеску.
Обновлено вчера в 11:10
Культура

Мультсериал «Симпсоны» продлили еще на два сезона

Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

У биатлониста Антона Шипулина родилась дочь

Уроженец Тюмени биатлонист Антон Шипулин стал отцом во второй раз: у 31-летнего спортсмена и его супруги Луизы Сабитовой родилась дочка.
Обновлено в 02:20
Авто

Редкий гоночный Ferrari 1987 года ушел с молотка за 4,3 млн евро

Редкий гоночный суперкар Ferrari F40 LM 1987 года выпуска ушел с молотка на аукционе Sotheby’s за 4,3 миллиона евро.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Москве на пассажира метро напали с ножом

«На платформе станции «Автозаводская» между молодыми людьми произошёл конфликт, в ходе которого один из них нанёс оппоненту несколько ударов предметом, похожим на нож», — говорится в сообщении.
Обновлено в 00:59
Авто

Презентован обновленный Volkswagen Passat

Volkswagen рассказал о новой версии Passat, которую автоконцерн собирается представить в марте текущего года на Женевском автосалоне.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия

Псковскую журналистку Прокопьеву вызвали на допрос к следователю

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, подозреваемая в призывах к терроризму, вызвана на допрос в следственное управление Следственного комитета по Псковской области.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия

Квартиру сенатора Арашукова выставили на продажу

Обновлено вчера в 10:47
Культура

Математика Алана Тьюринга признали величайшей личностью ХХ века

BBC провела опрос среди своих зрителей, в котором выявила величайшую личность ХХ столетия.
Обновлено в 02:44
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное