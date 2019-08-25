Футбол

«Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубльСпорт-Экспресс 10:59

Борнмут — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Дин Корт»
10′
Кайл Уокер
13′
Эдерсон Сантана
15′
Серхио Агуэро
Чарли Дэниэлс
Харри Уилсон
37′
43′
Рахим Стерлинг
Харри Уилсон
45′+3′
Джефферсон Лерма
56′
58′
Илкай Гюндоган
Родриго Эрнандес
64′
Серхио Агуэро
Адам Смит
Джордон Айб
68′
Каллум Уилсон
Доминик Соланке
69′
79′
Бернарду Силва
Рияд Марез
90′
Николас Отаменди
90′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
«Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро. «Ман Сити» занимает второе место в турнирной таблице.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» победил «Борнмут» благодаря дублю Агуэро и голу Стерлинга

Sport24.ru10:58

«Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубль

Спорт-Экспресс10:59

Агуэро забил 400-й гол за карьеру

Sportbox.RU11:37

Агуэро забил 400-й гол за карьеру

Матч ТВ11:37

Агуэро: «Очень рад забить 400-й гол в карьере»

Soccer.ru12:08

Агуэро забил 400-й мяч в карьере

Чемпионат11:55

Агуэро о 400 голах за карьеру: «Вау, не знал об этом. Голы – это всегда важно»

Sports.ru11:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Экономика

Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%

Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес

Божена Рынска ждет ребенка от скончавшегося Игоря Малашенко

Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что у нее и покойного мужа будет дочь – Евгения Игоревна Малашенко.
Обновлено в 19:22
Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено в 16:56
Культура

В театре опровергли сообщения о госпитализации Меньшикова

Обновлено в 08:38
Наука

Сезонную смену окраса воробьинообразных объяснили половым отбором и защитой от хищника

Орнитологи выяснили, что сезонная смена окраса у воробьинообразных зависит от того, насколько вид полигамен и представляет интерес для хищника, а также от изменчивости климата в месте обитания.
Обновлено вчера в 07:19
Шоу-бизнес

Петр Мамонов попросил привезти ему диски с проповедями в реанимацию

Обновлено в 05:16
Музыка

Дуэт «Анна-Мария» подвергся травле на Украине из-за выступления в Сочи

Украинскими участниками международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который переехал из Юрмалы в Сочи, в этом году станут дуэт «Анна-Мария» и Taras.
Обновлено в 13:19
Политика

Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны

Обновлено в 19:29
Общество

Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Футбол

«Брага» сыграла вничью с «Жил Висенте» в чемпионате Португалии

Футболисты "Браги" на выезде сыграли вничью с "Жил Висенте" в матче третьего тура чемпионата Португалии.
Обновлено в 18:15
Политика

Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе

Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 06:01
Наука

Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека

Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено 23 августа в 09:35
Армия и оружие

Миссия США, Канады, Норвегии совершит наблюдательный полет над Россией

В период с 26 по 30 августа военные США, Канады и Норвегии выполнят совместный наблюдательный полет над территорией России.
Обновлено в 19:43
Происшествия

В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд

Обновлено в 13:31
Политика

Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2»

Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 05:30
Кино

В Сети появилось первое фото приквела мультфильма «101 далматинец»

Студия Disney показала первую фотографию со съемок приквела мультфильма "101 далматинец" - фильма "Стервелла".
Обновлено в 03:31
Хоккей

«Динамо» проиграло ЦСКА, но стало победителем Кубка мэра Москвы

Обновлено в 14:30
Кино

Netflix показал первый тизер фильма по сериалу «Во все тяжкие»

Netflix выпустил первый тизер полнометражного продолжения сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad).
Обновлено в 04:20
Политика

Власти Восточной Германии выступили за возвращение к формату G8

Премьер-министры четырёх земель Восточной Германии — Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальта и Тюрингии — призвали вернуться к формату "Большой восьмёрки" (G8) с участием РФ и активизировать диалог с Москвой.
Обновлено в 15:35
Гаджеты

Опубликованы способы снижения вреда здоровью от смартфонов

19 августа Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса».
Обновлено в 15:52
Футбол

Дубль Лебеденко принес «Торпедо» победу над «Енисеем» в матче ФНЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо", в составе которого дубль оформил Игорь Лебеденко (9-я и 21-я минуты).
Обновлено в 13:07
Армия и оружие

Тегеран готов сопровождать иранский танкер в Средиземном море

4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций.
Обновлено в 04:17
Экономика

Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги

Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

Температурный режим в диапазоне 15–17 градусов тепла днем и 4–9 градусов ночью сохранится до конца недели.
Обновлено в 18:10
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено в 12:45
Кино

Депардье сыграет Леонида Брежнева в фильме о событиях «Пражской весны»

Обновлено в 17:57
Армия и оружие

Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в воскресенье три ракеты по Израилю, две из них были перехвачены, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 14:46
Происшествия

На Камчатке в районе вулкана Горелый пропала туристка

Камчатские спасатели ищут туристку, которая пропала в воскресенье во время восхождения на вулкан Горелый, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
Обновлено в 18:16
Единоборства

Промоутер Ковалёва: «Сергей и Сауль Альварес хотят провести бой»

Обновлено в 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Серхио Агуэро
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, выступающий на позиции нападающего за клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. 5 июля 2003 года стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней, побив тем самым предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года. На своей футболке во время матчей чаще всего использует прозвище Кун Агуэро.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное