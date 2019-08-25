«Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро. «Ман Сити» занимает второе место в турнирной таблице.

Гаджеты Опубликованы способы снижения вреда здоровью от смартфонов 19 августа Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса».

Общество Минсельхоз решил забрать у бизнеса 4,8 млн га неиспользуемых земель Минсельхоз планирует забрать у предпринимателей 4,8 млн га неиспользуемых земель и снова ввести их в оборот, чтобы выполнить поручение президента о наращивании агроэкспорта.

Политика Президент Боливии пригласил лидеров G7 помочь с тушением пожаров Боливия приветствует позицию лидеров стран «большой семерки», высказавшихся о готовности помочь в борьбе с пожарами на Амазонке, и ждет руководителей G7 для оказания непосредственной помощи, заявил 25 августа на странице в Twitter президент страны Эво Моралес.

Политика Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силу Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Здоровье Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.

Наука В Китае создали гидродинамическое устройство для защиты от волн и излучения Сотрудники университетов Китая (в Пекине и в г. Сямынь) сосредоточили свои усилия на масштабировании технологии.

Общество Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Общество Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве Температурный режим в диапазоне 15–17 градусов тепла днем и 4–9 градусов ночью сохранится до конца недели.

Экономика Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.

Экономика Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.

Общество В американском Кливленде откроют бюст Юрия Гагарина В Русском культурном саду Кливленда, штат Огайо, США, 25 августа будет открыт бюст Юрия Гагарина работы украинского скульптора Алексея Леонова.

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Единоборства Сергей Ковалев нокаутировал Этони Ярда В заключительных раундах Энтони Ярд потерял все силы и не смог устоять от сильнейшего левого бокового Сергея, после пропущенного удара британец упал на настил ринга.

Происшествия На Ставрополье возбуждено дело по факту смерти роженицы В Ставропольском крае 24-летняя женщина умерла во время родов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

Политика Россия осадила Норвегию после заявлений о Севморпути Слова дипмиссии стали ответом на заявление главы МИД Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде о том, что ее страна приглядывается к Севморпути, но пока не видит экономических перспектив маршрута, а также не намерена предоставлять для него порты Шпицбергена.

Космос В Бермудском треугольник охотник за сокровищами обнаружил НЛО На дне Бермудского треугольника один из охотников за сокровищами обнаружил гигантский НЛО.

Финансы Мощным падением открылись торги в Токио на фоне эскалации торговой войны США и Китая Мощным падением открылись в понедельник торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне продолжающегося торгового противостояния между США и КНР.