Футбол
«Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубльСпорт-Экспресс 10:59
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Дин Корт»
|10′
Кайл Уокер
|13′
Эдерсон Сантана
|15′
Серхио Агуэро
Чарли Дэниэлс
Харри Уилсон
|37′
|43′
Рахим Стерлинг
Харри Уилсон
|45′+3′
Джефферсон Лерма
|56′
|58′
Илкай Гюндоган
Родриго Эрнандес
|64′
Серхио Агуэро
Адам Смит
Джордон Айб
|68′
Каллум Уилсон
Доминик Соланке
|69′
|79′
Бернарду Силва
Рияд Марез
|90′
Николас Отаменди
|90′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
|27%
|Владение мячом
|73%
|70%
|Процент точных передач
|89%
|1
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|5
|2
|Сейвы вратарём
|6
|2
|Офсайды
|4
|4
|Угловые
|5
|14
|Отборы
|6
|7
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Борнмут
Расстановка 5‑4‑1
12
Рэмсдейл
10
Айб
33
Мифем
3
Кук
5
Аке
22
Уилсон
7
Кинг
8
Лерма
29
Биллинг
24
Фрейзер
9
Соланке
31
Сантана
27
Канселу
30
Отаменди
14
Лапорт
11
Зинченко
17
де Брюйне
16
Эрнандес
21
Сильва
26
Марез
10
Агуэро
2 ×
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
«Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро. «Ман Сити» занимает второе место в турнирной таблице.
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