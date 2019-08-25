Футбол

«Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубльСпорт-Экспресс 10:59

Борнмут — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Дин Корт»
10′
Кайл Уокер
13′
Эдерсон Сантана
15′
Серхио Агуэро
Чарли Дэниэлс
Харри Уилсон
37′
43′
Рахим Стерлинг
Харри Уилсон
45′+3′
Джефферсон Лерма
56′
58′
Илкай Гюндоган
Родриго Эрнандес
64′
Серхио Агуэро
Адам Смит
Джордон Айб
68′
Каллум Уилсон
Доминик Соланке
69′
79′
Бернарду Силва
Рияд Марез
90′
Николас Отаменди
90′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
«Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро. «Ман Сити» занимает второе место в турнирной таблице.
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