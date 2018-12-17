Футбол

Экс-хавбек «Уфы» вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка лиги
Газета.Ru
17:40

"Манчестер Сити" одолел "Лестер" в 1/4 финала Кубка лиги, сообщает "Советский спорт". Основное время матча завершилось ничьей со счетом 1:1, однако в серии пенальти игроки "горожан" привели команду к победе, оформив два гола.
Газета.Ru17:40

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Экс-хавбек «Уфы» вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка лиги

Газета.Ru17:40

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка лиги, обыграв «Лестер» в серии пенальти

Советский спорт16:57

Пенальти Зинченко вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка лиги

Спорт-Экспресс17:11

«Лестер» — «Манчестер Сити» — 1:1 (1:3 пен.), 19 декабря 2018, Кубок Лиги

Чемпионат17:24

Де Брёйне: «Очень сложно начинать игру с первых минут, когда до этого пропустил пять месяцев»

Евро-футбол.ру17:27

Де Брюйне забил первый гол в сезоне в матче Кубка лиги с «Лестером»

Sports.ru15:40

«Лестер» – «Манчестер Сити»: как закончится игра?

Все про Спорт рувчера в 10:17
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Футбол

Жозе Моуринью уволен с поста тренера «Манчестер юнайтед»

Португальский тренер Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера футбольного клуба «Манчестер юнайтед».
Обновлено в 05:11
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и продолжил путь в Кубке лиги

В 1/8 финала Кубка французской лиги "ПСЖ" на выезде обыграл "Орлеан"
Обновлено в 16:55
Футбол

Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в сезоне

Дортмундцы потерпели первое поражение в сезоне.
Обновлено в 16:46
Футбол

«Милан» не смог обыграть «Болонью»

"Милан" на выезде не смог переиграть "Болонью" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:27
Футбол

Аршавин провел ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей

Российский футболист Андрей Аршавин прокатил двух девушек, с которыми был замечен в стриптиз-клубе, на лошадях и отказался платить полную стоимость за развлечение.
Обновлено в 17:37
Футбол

«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ

«Аль-Айн» из Объединённых Арабских Эмиратов одержал победу над аргентинским «Ривер Плейт» в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 15:18
Футбол

Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Шведский футболист Златан Ибрагимович продлил контракт с клубом Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси".
Обновлено в 14:49
Футбол

«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко

Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.
Обновлено в 10:08
Футбол

«Кан» обыграл «Тулузу» в матче Лиги 1 благодаря голу с пенальти

В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Кан» принимал «Тулузу».
Обновлено в 15:29
Футбол

Лионель Месси получил пятую «Золотую бутсу»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил ежегодный приз от ассоциации спортивных изданий Европы - «Золотую бутсу».
Обновлено в 15:01
Футбол

«Барса» украла у «ПСЖ» Рабьо. Это ответ на трансфер Неймара

Почему Рабьо хочет уйти Уход Адриена из "ПСЖ" поначалу может показаться странным.
Обновлено в 15:55
Футбол

Приезжайте к «Бутырке» — футбольный мир поддержал Кокорина и Мамаева

Многие болельщики поддержали данное решение, однако представители спортивного мира не согласны с судом.
Обновлено в 12:22
Футбол

Денис Черышев вошел в список 100 лучших футболистов по версии Guardian

Английская газета Guardian включила российского полузащитника Дениса Черышева в список 100 лучших футболистов 2018 года, следует из рейтинга издания.
Обновлено в 10:12
Футбол

«Тоттенхэм» продлил контракт с Фертонгеном

"Тоттенхэм" объявил о продление контракта с защитником Яном Фертонгеном. Новое соглашение с 31-летним бельгийцем рассчитано до 2020 года.
Обновлено в 11:15
Футбол

Ерохин: Играл в Стамбуле, атмосфера была горячей

Футболист рассказал, что игра проходила в Стамбуле при полном стадионе, поэтому атмосфера была очень горячей.
Обновлено в 08:20
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Кевин Де Брёйне
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Бельгии. Лучший спортсмен Бельгии 2015 года. В 2015 году был признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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