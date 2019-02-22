Футбол
«Манчестер Сити» продлил контракт с ЛяпортомСпорт-Экспресс 13:32
"Манчестер Сити" продлил контракт с защитником Эмериком Ляпортом, информирует официальный сайт клуба. Новое соглашение с 24-летним французом рассчитано до 2025 года.
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Происшествия
Амурский тигр напал на жителя Приморья
Обновлено в 23:19
Политика
Порошенко пожаловался на безответные звонки Путину
Украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу FoxNews 22 февраля пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки.
Обновлено в 20:14
Политика
Венесуэла закрыла мосты на границе с Колумбией
Обновлено в 21:35
Политика
Лоза оценил слова претенденток на Евровидение от Украины о Крыме
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в беседе с ФАН слова финалисток украинского конкурса по отбору представителя на Евровидение 2019 года Анны и Марии Опанасюк, которые являются уроженками Крыма, о принадлежности полуострова.
Обновлено в 22:58
Политика
Помпео заявил о готовности США поддержать жителей Кубы и Никарагуа
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью Telemundo выразил надежду на то, что жители Венесуэлы, Никарагуа и Кубы будут «вкладывать свои усилия, свою добрую волю и свою человечность в достижение лучшей политической ситуации».
Обновлено в 22:15
Армия и оружие
Военный самолёт США пролетел над территорией России
Мониторинговый портал PlaneRadar в Twitter сообщил, что самолёт ВВС США Boeing OC-135B пролетел над территорией России.
Обновлено в 22:29
Происшествия
Певцу R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R. Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Экстрадированный в США российский программист признал вину
Программист Станислав Лисов, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, в том числе причастности к распространению банковского трояна признал свою вину.
Обновлено в 19:41
Политика
В Германии усомнились в возможной безопасности Европы без России
Безопасное будущее Европы возможно только с Россией, поэтому Евросоюзу стоит налаживать отношения с Москвой и отказаться от ракет США на своей территории.
Обновлено в 23:25
Происшествия
Замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова отправили в СИЗО
22 февраля в Центральном суде Новосибирска решался вопрос об избрании меры пресечения заместителю директора клиники Мешалкина Евгению Покушалову.
Обновлено в 04:04
Экономика
Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларов
Американский предприниматель Илон Маск взял в банке сразу пять ипотечных кредитов на 30 лет на общую сумму 61 млн долларов.
Обновлено в 15:40
Спорт
Российского спортсмена едва не наказали за инициалы Путина на перчатке
Российского двоеборца Виталия Иванова едва не наказали за написанные на элементе экипировки инициалы Владимира Путина.
Обновлено в 11:20
Общество
Россияне заплатят за вывоз мусора 180 млрд рублей за год
В среднем каждый житель России заплатит за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.
Обновлено в 17:31
Экономика
SEC ищет нарушения в отчетности Kraft Heinz
Как отмечается, компания «полностью сотрудничает» с регулятором и, кроме того, приняла собственные меры для того, чтобы не допустить повторения нарушений.
Обновлено в 05:50
Хоккей
«Колорадо» благодаря 41 сейву Варламова обыграл «Чикаго»
Обновлено в 22:18
Авто
Составлен рейтинг самых востребованных иномарок в России
Лидером рейтинга и самой распространенной иномаркой в России впервые стала KIA Rio – на нее приходится 752 тыс. зарегистрированных автомобилей.
Обновлено в 04:52
Экономика
В РФ предложили с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%
"Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек - получатели социальных пенсий", - уточнили в Минтруде.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
В США неожиданно умер Броди Стивенс
В США на 49 году жизни скончался актер и стендап-комик Броди Стивенс.
Обновлено в 22:51
Происшествия
Миллиардера Роберта Крафта обвинили в склонении к проституции
Американскому миллиардеру и владельцу команды по американскому футболу New England Patriots Роберту Крафту в пятницу предъявили обвинение в склонении к занятию проституцией, сообщает Business Insider.
Обновлено в 17:22
Политика
США и Китай договорились по валютному регулированию
Мнучин заметил, что речь идет о "финальном соглашении", определяющим валютное регулирование рынка.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
В Минобороны заявили о приближении самолёта Швеции к границам России
Истребитель Вооружённых сил России Су-27 был поднят в воздух над Балтийским морем после обнаружения приближающегося к границе России самолёта «Гольфстрим» ВВС Швеции.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Российский гражданин задержан в Швеции по подозрению в мошенничестве
Правоохранительные органы Швеции задержали гражданина Российской Федерации Евгения Глазкова, которого подозревают в мошенничестве.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Наука
В Аргентине найдено существо с человеческими зубами
Жительница Аргентины Мария Джулия Кандотти обнаружила на своем поле в провинции Санта-Фе странное существо с зубами, напоминающими человеческие.
Обновлено в 19:32
Экономика
Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «ВымпелКом»
Телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий 100% акций компании «ВымпелКом», в прошлом году вел переговоры о продаже этого актива с «Ростелекомом».
Обновлено в 14:11