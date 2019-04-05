Футбол

«Манчестер Сити» переиграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка АнглииКрасная весна 14:46

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Брайтон» 6 апреля в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу. Команда из Манчестера открыла счет уже на 5-й минуте. Быстрый гол забил нападающий Габриэл Жезус после отличного прострела в исполнении Кевина Де Брёйне.
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«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии

Чемпионат14:48

Гол Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Брайтоном» в полуфинале Кубка Англии

Советский спорт14:31

Яя Туре: «„Манчестер Сити“ ждали бы большие проблемы, будь в соперниках соперник получше»

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Хосеп Гвардьола: «Фергюсон выигрывал требл, но не все игры „МЮ“ были фантастическими»

Спорт-Экспресс15:14

Рахим Стерлинг: «Кубковый финал „Челси“ – „МЮ“ был поворотным в моей жизни. Я хотел дать другим эту возможность»

Sports.ru16:29

«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии

Матч ТВ14:29

«Манчестер Сити» – «Брайтон»: кто пройдет в финал?

Все про Спорт рувчера в 09:53
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Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Здоровье

Есть и здороветь: как волгоградцам приучить детей к полезной пище

«Волгоградская правда.ру» рассказывает, как обучить детей правильному подходу к питанию.
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Политика

Польша назвала Германии сумму репараций за ущерб в годы ВОВ

Власти Польши намерены взыскать с Германии не менее 900 миллиардов долларов репараций за ущерб, нанесенный стране в ходе Второй мировой войны.
Обновлено в 20:58
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41
Энергетика

Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку

Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено в 11:19
Авто

Беспилотные автомобили могут выйти на дороги России в 2021 году

Беспилотные автомобили могут получить статус полноправных участников движения на российских дорогах к концу 2021 года.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»

Обновлено в 18:13
Происшествия

В Дании после стрельбы задержали 14 человек

«К настоящему времени 14 человек в возрасте от 20 до 32 лет были задержаны после стрельбы в районе Рунгстед», — указано в сообщении.
Обновлено в 21:18
Шоу-бизнес

Стас Михайлов заболел и перенес концерт

Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Немецкий телеведущий рассказал о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал о вторжении российских войск в Эстонию.
Обновлено в 14:41
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено в 16:58
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Хоккей

Гол и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» одолеть «Ванкувер»

Обновлено в 19:06
Политика

Губернатор Херсонской области написал заявление об отставке

Ранее УНИАН сообщал, что активисты требовали от Порошенко уволить губернатора Херсонской области, поскольку считали его причастным к организации убийства активистки и чиновницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара

Обновлено в 11:13
Технологии

500 тыс. посетителей и 1 млн просмотров: 3DNews бъёт рекорды посещаемости!

Минувшая неделя получилась очень успешной для нашего сайта: посещаемость 3DNews значительно увеличилась в последние дни.
Обновлено в 17:01
Космос

Два робота-манипулятора печатают самый большой и сложный трехмерный объект

Два робота-манипулятора работают вместе как часть проекта по созданию самого большого и самого сложного трехмерного объекта, напечатанного на титане: тестовая версия «оптической скамьи» диаметром 3 м в центре Афины X- ESA. лучевая обсерватория.
Обновлено в 15:50
Происшествия

В Париже тушат последовавший за взрывом пожар

В 19-м округе Парижа в субботу вечером вспыхнул крупный пожар в шестиэтажном жилом доме.
Обновлено в 16:26
Политика

Анализам Порошенко и Зеленского не доверяет Минздрав Украины

Сомнения в результатах анализов на наркотики кандидатов в президенты Украины Петра Порошенка и Владимира Зеленского выразила глава Минздрава Украины Ульяна Супрун, 6 апреля сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на УНН.
Обновлено в 18:27
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
Космос

Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни

Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.
Обновлено вчера в 08:22
Экономика

Стоимость аренды квартир выросла в большинстве регионов

Цены на аренду жилья выросли в 48 из 79 регионов России, свидетельствуют данные Domofond.ru за первый квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 06:15
Шоу-бизнес

Сестра Эмина Агаларова стала мамой в третий раз

Сестра певца Сабина Агаларова стала мамой в третий раз в минувшую пятницу.
Обновлено в 10:44
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Футбол

«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании

"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:03
Политика

Британский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в спецслужбах

Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.
Обновлено в 21:06
Общество

Миллион на школьный спортзал

Решать, на какие виды работ потратить свои 60-120 тысяч рублей (исключение составляют школа № 11 и ЦРТДиЮ, которым выделили по 200 тысяч рублей), образовательные учреждения будут самостоятельно (приоритет - кровельные работы и ремонт трубопроводов ХГВС).
Обновлено в 09:58
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено вчера в 11:25
Футбол

«Спартак» впервые проиграл при Кононове в РПЛ

Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете

Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.
Обновлено в 14:30
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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