Футбол
«Манчестер Сити» переиграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка АнглииКрасная весна вчера в 14:46
«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Брайтон» 6 апреля в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу. Команда из Манчестера открыла счет уже на 5-й минуте. Быстрый гол забил нападающий Габриэл Жезус после отличного прострела в исполнении Кевина Де Брёйне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гол Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Брайтоном» в полуфинале Кубка Англии
Советский спортвчера в 14:31
Яя Туре: «„Манчестер Сити“ ждали бы большие проблемы, будь в соперниках соперник получше»
Евро-футбол.рувчера в 15:57
Хосеп Гвардьола: «Фергюсон выигрывал требл, но не все игры „МЮ“ были фантастическими»
Спорт-Экспрессвчера в 15:14
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Авто
Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей
Renault Sandero Stepway – тот вариант, который одним из первых приходит на ум при ответе на вопрос о «самых практичных машинах стоимостью до 1 миллиона рублей».
Обновлено вчера в 02:00
Политика
Геращенко потребовала возбудить уголовное дело против Зеленского
На своей странице в Facebook Геращенко написала, что президент Голобородько, которого в сериале играет Зеленский, оскорбляет инвалидов, используя такие слова, как «даун» и «олигофрен».
Обновлено в 00:13
Происшествия
Прокуратура Токио попросила суд допросить жену Карлоса Гона
Прокуратура Токио попросила суд санкционировать допрос Кэрол Гон, жены бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, арестованного ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Замминистра здравоохранения Якутии отстранили от должности
Якутский городской суд отстранил от должности заместителя министра здравоохранения республики на время расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 23:37
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Здоровье
Минздрав дал советы о правильном питании
Чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более 3 яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза и есть 500 граммов овощей и фруктов каждый день необходимо для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Космос
Астрономы обнаружили необычную мертвую галактику
Исследователи нашли мертвую галактику ZF-COSMOS-20115, которая отличалась небывалыми темпами образования новых звезд.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
В штабе Зеленского назвали свои методы борьбы с коррупцией
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказали о методах борьбы с коррупцией, которые планируется применить в стране в случае победы Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 23:47
Наука
Умеренное употребление алкоголя не снижает риск инсульта и инфаркта
Специалисты говорят о том, что есть генетические варианты, способные замедлить метаболизм алкоголя, что приводит к плохому самочувствию у людей и уменьшает его употребление почти до нуля.
Обновлено 05 апреля в 11:24
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено 05 апреля в 05:39
Здоровье
Есть и здороветь: как волгоградцам приучить детей к полезной пище
«Волгоградская правда.ру» рассказывает, как обучить детей правильному подходу к питанию.
Обновлено вчера в 13:56
Шоу-бизнес
«Самая красивая девочка в мире» отметила совершеннолетие
Французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с ранних лет называли «самой красивой девочкой в мире», отметила свое 18-летие.
Обновлено вчера в 06:22
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Обновлено в 00:07
Общество
В России ужесточили требования к автошколам
Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.
Обновлено вчера в 18:34
Хоккей
Ничушкин установил рекорд НХЛ - есть один негативный и один позитивный показатель
Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин стал обладателем уникального достижения в НХЛ: в регулярном чемпионате-2018/19 россиянин стал первым игроком в истории лиги, который не забросил ни одной шайбы и не набрал штрафных минут, проведя более 59 матчей (57).
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Авто
Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки
Специалисты рассказали о наиболее распространенных ошибках, которые зачастую приводят к сокращению срока службы двигателя.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
В Венесуэле пять миллионов человек вышли на улицы в поддержку Мадуро
Более пяти миллионов человек приняли участие в митингах по всей стране в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 22:53
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
При пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы, четверых удалось спасти, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена получить от Германии $900 млрд репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено 05 апреля в 05:28
Политика
Вооруженные люди попытались напасть на дом экс-президента Мексики
Группа вооруженных людей попыталась напасть на дом экс-президента Мексики Висенте Фокса, сообщил сам бывший глава государства.
Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено вчера в 02:00
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Обновлено вчера в 15:49