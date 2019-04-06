«Манчестер Сити» переиграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка АнглииКрасная весна 14:46

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Брайтон» 6 апреля в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу. Команда из Манчестера открыла счет уже на 5-й минуте. Быстрый гол забил нападающий Габриэл Жезус после отличного прострела в исполнении Кевина Де Брёйне.

«Манчестер Сити» переиграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии

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