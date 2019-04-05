Футбол

Жезус вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка АнглииЕвро-футбол.ру вчера в 14:27

Первую путёвку в финал Кубка Англии в субботу вечером разыгрывали "Манчестер Сити" и "Брайтон". Команда Хосепа Гвардиолы считалась безоговорочным фаворитом противостояния, но "чайки" Криса Хьютона были не прочь преподнести сенсацию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии

Чемпионатвчера в 14:48

Гол Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Брайтоном» в полуфинале Кубка Англии

Советский спортвчера в 14:31

Хосеп Гвардьола: «Фергюсон выигрывал требл, но не все игры „МЮ“ были фантастическими»

Спорт-Экспрессвчера в 15:14

Яя Туре: «„Манчестер Сити“ ждали бы большие проблемы, будь в соперниках соперник получше»

Евро-футбол.рувчера в 15:57

Рахим Стерлинг: «Кубковый финал „Челси“ – „МЮ“ был поворотным в моей жизни. Я хотел дать другим эту возможность»

Sports.ruвчера в 16:29

«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии

Матч ТВвчера в 14:29

«Манчестер Сити» – «Брайтон»: кто пройдет в финал?

Все про Спорт ру05 апреля в 09:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Технологии

Зачем «закрывают» интернет в России и как он появился

Что и зачем собираются делать с российским интернетом - в материале altapress.ru.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Принц Уильям прошел стажировку в британских спецслужбах

Как сообщает Кенсингтонуский дворец, наследный принц стажировался в разведывательной службе Соединенного Королевства МИ-6, Службе безопасности МИ-5, а также Центре правительственной связи (GCHQ).
Обновлено в 01:03
Общество

Названы самые эффективные для похудения виды спорта

Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес

Стас Михайлов рассказал о своей болезни

Обновлено вчера в 17:24
Политика

Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit

Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
Обновлено в 01:50
Общество

Одна из немногих, кто не отвернулся: Шойгу о дружбе с Матвиенко

Не отвернулись, а насторожились так. А она была одной из немногих, кто приехал и в больницу, и домой.
Обновлено в 00:51
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено вчера в 05:51
Единоборства

Россиянин Чудинов проиграл нокаутом в Польше

Обновлено в 01:51
Футбол

«Спартак» впервые проиграл при Кононове в РПЛ

Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Из квартиры пенсионера в Москве украли более 2 млн рублей

Злоумышленник украл более 2 млн рублей из квартиры пенсионера на юге Москвы.
Обновлено в 02:23
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Политика

Валентина Матвиенко рассказала о родителях и внучке

В документальном фильме Саиды Медведевой и Евгения Рожкова спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о своих родителях.
Обновлено в 00:53
Наука

Ученые выяснили, что сахар не улучшает, а ухудшает настроение

С немецкими исследователями над изучением влияния сахара на настроение трудились их коллеги из двух британских университетов, которые собрали и проанализировали данные более 30 научных работ.
Обновлено 04 апреля в 12:33
Хоккей

Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:45
Хоккей

Хоккеист Кучеров впервые в карьере выиграл «Арт Росс Трофи»

Обновлено в 02:00
Политика

Посол России встретился с отравленным в Эймсбери британцем Роули

Житель Эймсбери Чарли Роули, который, по заявлению британских властей, был отравлен нервно-паралитическим препаратом, не знает ни о своем отравлении, ни о лечении.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В сети появилось видео загадочных вспышек света над Самарской областью

Около 22:00 в Самаре и области раздались звуки похожие на взрывы, а в небе появились вспышки света.
Обновлено вчера в 17:21
Единоборства

Лобов победил в дебютном бою в Bare Knuckle FC

В главном бою вечера боец ММА Артем Лобов победил экс-бойца UFC американца Джейсона Найта.
Обновлено в 02:07
Политика

Обнародованы результаты анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено 05 апреля в 03:27
Политика

Валентина Матвиенко отмечает юбилей

Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»

Обновлено вчера в 18:13
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Футбол

Облак отразил 81% ударов в чемпионате – лучший результат среди вратарей лиг топ-5

По процентному соотношению отраженных ударов 26-летний вратарь лидирует среди голкиперов топ-5 европейских лиг, которые провели по крайней мере 13 матчей в сезоне.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

В Одинцово загорелся гостиничный комплекс

Обновлено в 01:43
Экономика

Курская промышленность «повесилась» на электрических проводах

Как бы ни была устроена электрическая сеть, законы физики никто не отменял.
Обновлено в 03:01
Здоровье

Названы снижающие давление продукты

Обновлено вчера в 07:00
Религия

Православные верующие отмечают Благовещение

"В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и день преставления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию Василия Великого в Благовещенском соборе Московского Кремля, который являлся домовым храмом русских государей", - сообщили ТАСС в пресс-службе предстоятеля Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 17:05
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
Армия и оружие

Американские бомбардировщики B-52H вернулись из Европы в США

По данным авиадиспетчерских служб, которые приводит «Интерфакс», три самолета, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и бомбы, покинули Великобританию и вернулись на свои базы.
Обновлено в 02:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное