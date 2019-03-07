Футбол

УЕФА открыл расследование против «Манчестер Сити» из-за нарушений ФФПRT на русском 13:39

Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю открыла расследование в отношении английского «Манчестер Сити» по подозрению в нарушениях правил финансового фейр-плей (ФФП). Об этом сообщает официальный сайт организации.
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В «Манчестер Сити» прокомментировали расследование УЕФА на тему нарушения ФФП

Чемпионат15:45

УЕФА будет расследовать финансовые нарушения «Манчестер Сити»

Газета.Ru13:42

УЕФА начал расследование возможных нарушений «Ман Сити» ФФП

Sports.ru13:32

«Манчестер Сити» опубликовал заявление относительно расследования УЕФА

Матч ТВ14:18

«Манчестер Сити»: «Приветствуем расследование УЕФА по финансовому фэйр-плей»

Спорт-Экспресс14:06

УЕФА начал расследование против «Сити» из-за нарушения ФФП

Eurosport.ru14:39

«Ман Сити» выступил с заявлением после того, как УЕФА начал расследование в отношении клуба

Sport24.ru14:20
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