Футбол

«Манчестер Сити» откажется от покупок в зимнее трансферное окно
Советский спорт
09:28

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о планах на зимнее трансферное окно. В январе мы не собираемся никого подписывать, - сообщил Гвардиола, слова которого приводит пресс-служба Манчестер Сити.
Советский спорт09:28

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«Манчестер Сити» откажется от покупок в зимнее трансферное окно

Советский спорт09:28

«Манчестер Сити» не будет подписывать новых игроков в январе

Чемпионат09:15

СМИ: «Манчестер Сити» не станет приобретать футболистов в зимнее трансферное окно

Спорт-Экспресс08:49

«Манчестер Сити» не будет покупать футболистов в январе

Матч ТВ08:43

«Манчестер Сити» не будет покупать футболистов в январе

Sportbox.RU08:43

Гвардиола исключает январские трансферы

Евро-футбол.ру09:31

«Манчестер Сити» на намерен покупать игроков в зимнее трансферное окно

Sport24.ru08:42
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Футбол

Начало матча «Лион» — «Монако» перенесено на 8 часов

Начало матча 18-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Монако» перенесено на восемь часов вперед.
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле признан автором лучшего гола игровой недели Лиги чемпионов.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем 17-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» похвалил «красных дьяволов» и главного тренера соперника — Жозе Моуринью.
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Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас заявил, что он недоволен своей ролью в команде. Я знаю, какая у меня роль в команде.
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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