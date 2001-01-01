Футбол
«Манчестер Сити» отказал «Баварии» в трансфере ЗанеЧемпионат вчера в 12:27
«Манчестер Сити» не собирается продавать «Баварии» немецкого полузащитника Лероя Зане, утверждает Sky Sports. По данным источника, английский клуб не заинтересован в расставании с футболистом в летнее трансферное окно.
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Трансфер Сане в «Баварию»: недопонимание Румменигге с Гвардиолой и другие тонкости
LoginCasino.com22 июля в 10:35
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 22:32, Вашингтон
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