Футбол

«Манчестер Сити» отказал «Баварии» в трансфере ЗанеЧемпионат вчера в 12:27

«Манчестер Сити» не собирается продавать «Баварии» немецкого полузащитника Лероя Зане, утверждает Sky Sports. По данным источника, английский клуб не заинтересован в расставании с футболистом в летнее трансферное окно.
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