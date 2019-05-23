«Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус»Чемпионат 09:49

«Манчестер Сити» опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к «Ювентусу» нынешним летом. Ранее в СМИ сообщалось, что испанский специалист заключит контракт с бьянконери 4 июня, а официально стороны объявят о сотрудничестве спустя 10 дней – 14 июня.

Политика США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.

Политика Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.

Музыка Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса» К участию в передаче приглашены все финалисты шоу, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, наставницей которой на проекте была Лобода.

Общество Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Экономика Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев "Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.

Космос Работавший на SpaceX инженер арестован в США По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.

Политика Администрация Зеленского расценила как шутку петицию о его отставке Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что петиция за отставку нового лидера страны является "смешной шуткой".

Космос Рогозин рассказал о своей идее отправить «Новичок» на Марс Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что хотел назвать посадочную платформу совместной российско-европейской миссии по исследованию Марса «Новичком».

Наука Учёные: новая неолитическая культура Сибири получила имя барабинской Исследование, проведённое учеными Новосибирска, позволило подтвердить существование ранее неизвестной древней культуры, определить временной период, в который её представители обитали на территории Южной Сибири, 23 мая сообщила пресс-служба Института ядерной физики СО РАН.

Происшествия В Марий Эл школьник ударил депутата на «последнем звонке» Выпускник одной из школ республики Марий Эл напал на депутата, который произносил перед учениками поздравительную речь.

Авто Skoda представила обновленный Superb Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.

Политика На Украине начинается кампания по выборам в Верховную раду О решении распустить Верховную раду и провести досрочные выборы президент Владимир Зеленский объявил в первые же минуты после вступления в должность главы государства - в своей инаугурационной речи 20 мая.

Общество Два альпиниста погибли во время покорения Эвереста Два альпиниста погибли во время массового восхождения на Эверест, информирует AFP.

Политика Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.

Экономика Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.

Хоккей Кучеров набирает очки в каждом матче ЧМ-2019 и в 11 матчах ЧМ подряд Форвард набирает очки в каждом из восьми матчей ЧМ-2019, всего его результативная серия на чемпионатах мира насчитывает 11 матчей.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Хоккей Войнов не сыграет за «Лос-Анджелес» Защитник Вячеслав Войнов не сыграет больше за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", сообщает "Советский спорт".