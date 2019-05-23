Футбол
«Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус»Чемпионат 09:49
«Манчестер Сити» опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к «Ювентусу» нынешним летом. Ранее в СМИ сообщалось, что испанский специалист заключит контракт с бьянконери 4 июня, а официально стороны объявят о сотрудничестве спустя 10 дней – 14 июня.
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