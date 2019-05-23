Футбол

«Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус»Чемпионат 09:49

«Манчестер Сити» опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к «Ювентусу» нынешним летом. Ранее в СМИ сообщалось, что испанский специалист заключит контракт с бьянконери 4 июня, а официально стороны объявят о сотрудничестве спустя 10 дней – 14 июня.
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В «Манчестер Сити» отреагировали на уход Гвардиолы в «Ювентус»

Газета.Ru10:45

Представитель «Ман Сити» опроверг информацию о переходе Гвардиолы в «Ювентус»

Sports.ru11:16

«Манчестер Сити» опроверг информацию об уходе Гвардиолы

Матч ТВ10:13

«Манчестер Сити» опроверг информации о переходе Гвардиолы в «Ювентус»

Советский спорт09:54

«Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус»

Чемпионат09:49

В «Манчестер Сити» опровергли информацию о переходе Гвардьолы в «Ювентус»

Спорт-Экспресс09:37

«Манчестер Сити» назвал слухи о контракте Гвардиолы с «Ювентусом» смешными

РИА Новости10:35
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
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