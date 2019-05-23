Футбол
«Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус»Чемпионат 09:49
«Манчестер Сити» опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к «Ювентусу» нынешним летом. Ранее в СМИ сообщалось, что испанский специалист заключит контракт с бьянконери 4 июня, а официально стороны объявят о сотрудничестве спустя 10 дней – 14 июня.
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Обновлено в 06:43
Происшествия
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Обновлено в 08:07
Футбол
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Политика
На Украине официально объявили досрочные выборы в Раду
В четверг, 23 мая, указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады был официально опубликован в газете центральных органов власти Украины «Урядовый курьер» и, таким образом, вступил в силу.
Обновлено в 06:34
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Армия и оружие
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Обновлено в 04:46
Общество
Роскачество проверило глазированные сырки
Обновлено в 09:16
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Обновлено в 06:08
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала ниже $69
Цена нефти марки Brent впервые с 5 апреля опустилась ниже $69 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 10:01
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников в «последний путь»
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Общество
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Обновлено в 08:43
Экономика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24